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TIMETURK / GÜNDEM / Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Perşembe Tekirdağ'da okullar tatil mi edildi?

Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Perşembe Tekirdağ'da okullar tatil mi edildi?

Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Perşembe Tekirdağ'da okullar tatil mi edildi? Kar yağışlarının etkili olduğu Tekirdağ ilçesinde okullar bugün tatil mi öğrenciler tarafından merak ediliyor. Binlerce öğrenci kar yağışından etkilendi. Peki ama bugün veya yarın okullar tatil mi? Tekirdağ Valiliği kar tatili açıklamasında bulundu mu? İşte merak edilen kar tatili açıklaması...

40 Dakika Önce
2022-02-09 08:58:26
Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Perşembe Tekirdağ'da okullar tatil mi edildi?

Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Perşembe Tekirdağ'da okullar tatil mi edildi? Kar yağışlarının etkili olduğu Tekirdağ ilçesinde okullar bugün tatil mi öğrenciler tarafından merak ediliyor. Binlerce öğrenci kar yağışından etkilendi. Peki ama bugün veya yarın okullar tatil mi? Tekirdağ Valiliği kar tatili açıklamasında bulundu mu? İşte merak edilen kar tatili açıklaması...

Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi?

Olumsuz hava şartları Tekirdağ'da yaşayan vatandaşları da etkiledi. Sabah saatlerindekar ile güne uyanan öğrenci ve velilerin aklına ilk olarak Tekirdağ'da okullar tatil mioldu? sorusu geldi.

Havada yağış ve rüzgar esintisi görünse de Tekirdağ Valiliği kar tatili konusunda henüz bir açıklama gerçekleştirmedi. Açıklamayapıldıktan sonra haber sitemizden detayları öğrenebilirsiniz.

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