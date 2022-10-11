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Tekirdağ’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Ali Engin (54) öldü, 8 kişi de yaralandı.

6 Saat Önce
2022-10-11 00:13:39
Tekirdağ’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçesi karayolu üzerinde meydan geldi. Ahmet Çelik'in kullandığı 59 TU 107 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hüseyin Mansur yönetimindeki 34 VSY 13 plakalı otomobil çarpıştı.

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Kazada her iki otomobilde bulunan 9 kişi yaralandı.

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İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bazı yaralılar sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak, Saray ve Çerkezköy ilçesindeki hastanelere sevk edildi.

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Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ağır olan Ali Engin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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