‘Tehlikenin farkında mısınız’dan ‘Siyaset laikliği korumalıdır’a

Cumhuriyet gazetesi, Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü düzenlemesine birinci sayfasından yayımladığı başyazıdan karşı çıktı.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) TBMM'ye sunduğu başörtüsü düzenlemesinin ayrıntıları belli olurken, medya dünyasından farklı tepkiler yükseldi. Gazetelerden biri var ki; CHP'ye olanca gücüyle destek veren Cumhuriyet gazetesi, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü düzenlemesine birinci sayfasından yayımladığı başyazıdan karşı çıktı.

MEDENİ KANUN'LU SAVUNMA

“Atatürk'ün Aydınlanma Devrimleri'nin en önemli adımlarından birisi olan Medeni Kanun, 96 yıl önce, 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe girdi. Atatürk, çağdaş bir toplum yaratmak amacını gerçekleştirmek için laiklik ilkesini birinci hedef olarak kabul etmişti” ifadeleriyle başlayan yazıda “Türk Medeni Kanunu başlı başına büyük bir devrimdir. Toplum yapımızın büyük dönüşümlerini sağlayan en önemli yasadır. Medeni Kanun, kadın ve erkeği birer yurttaş olarak eşitledi. Erkeğin birden fazla kadınla evlenmesine yasak getirdi ve tek eşliliği “resmi nikâh” şartı ile kabul ederek Türk kadınına onurlu bir yer kazandırdı.Medeni Kanun, kadın haklarını korudu” denildi.

Yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Bugün İran'da kadınlar başörtülerini çıkarmak için mollalara karşı bir savaş veriyorlar. Türk-İslam dünyasında, kadınlara haklarını tanıyan ilk devlet Türkiye'dir. Laiklik ilkesi aslında uygar Türkiye'nin tüm dünyada en önemli gücüdür. Bu nedenle laik ilkelere dayalı hukuk sistemini titizlikle korumalıyız. Siyaset dünyasında yer alanlar, günlük siyaset dalgalanmalarına kapılmadan, laiklik ilkesini savunmalı ve titizlikle korumalıdırlar.”

2007'DE: TEHLİKENİN FARKINDA MISINIZ?

Cumhuriyet gazetesi, 2007 yılında da Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Abdullah Gül'ün eşi Hayrunnisa Gül'ün başörtülü olması sebebiyle AK Parti ve başörtüsü karşıtı kapsamlı bir reklam kampanyasına imza atmıştı. “Tehlikenin farkında mısınız?” başlıklı reklam kampanyasında içerik ifadelere yer vermeksizin Müslümanlara karşı bir kampanya yürütülmüştü. .