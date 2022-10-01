Tece Polisevi saldırısı sonrası Dilşah Ercan kaosu! Saldırıyı kim yaptı?

Mersin’de 26 Eylül’de gerçekleştirilen terör saldırısı sonucu hükümet eylemin failini CHP’nin “Tutuklu Gazeteciler Raporu”nda yer alan Dilşah Ercan olarak açıklamıştı. Terör örgütünün “sahte senaryo” diyerek bu iddiayı yalanlamasının ardından Kılıçdaroğlu, saldırıyı gerçekleştiren kişinin “Dilşah Ercan” olmadığını ima ederek “DNA raporunu açıklayın” çağrısı yaptı. Süleyman Soylu’dan açıklama geldi: Hoşuna gitmeyecek ama parmak izleri ile yapılan çalışmada bir tanesinde eşleşme çıktı.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Mersin'de 26 Eylül'de gerçekleştirilen Tece Polisevi'ne yönelik 1 polisin şehit olduğu ve saldırıyı düzenleyen teröristin öldürüldüğü terör eylemi sonrası siyasette ‘Dilşah Ercan' tartışması sürüyor. Terör örgütü PKK'nın silahlı kanadı HPG'den gelen açıklamada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasının aksine eylemin Dilara Ürper (Sara Tolhildan) ve Emek FeremezHisên (Rûken Zelal) tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Örgüt açıklamasında, ‘eylemi gerçekleştirenlerin kimliklerinin dahi tespit edilemediği' belirtilerek, iktidar tarafından yapılan açıklamaların ise “sahte senaryo” olduğu iddia edildi.

ÖRGÜT DİLŞAH ERCAN'IN DAĞDA OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Terör örgütünün açıklamasında, “Bu da istihbaratta ne kadar zayıf olduklarını göstermektedir. AKP-MHP hükümeti, Zozan Tolan (Dilşah Ercan) arkadaşımızın bu eylemde yer almadığını bilmesine rağmen bilinçli bir şekilde Zozan arkadaşımızın ismini vermiş, ailesine ve farklı çevrelere karşı baskı aracı olarak kullanmak istemiştir. Zozan arkadaşımızın bu olayla herhangi bir ilgisi yoktur, görevi başındadır” denildi. Örgüt bu açıklamasıyla Dilşah Ercan'ın da dağda olduğunu kabul etmiş oldu.

AK Parti yönetimi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dilşah Ercan'ın CHP tarafından 2011'de hazırlanan “Tutuklu Gazeteciler Raporu”nda yer alması sebebiyle HDP'den daha fazla CHP'ye yüklenmişti. Ancak HPG'nin bu açıklaması sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamayı sahiplenerek hükümeti suçladı.

KILIÇDAROĞLU DNA RAPORU İSTEDİ, SOYLU PARMAK İZİNİ GÖSTERDİ

Örgütün açıklamasını referans alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıyı gerçekleştiren kişinin “Dilşah Ercan” olmadığını ima ederek “DNA raporunu açıklayın” çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu twitter hesabından “Şimdi çıkın ve teröriste ait DNA raporunu açıklayın, bu millet bir kez ağzınızdan doğru bir şey duysun. Başsavcıya dosyaya el koyun dediniz. Başsavcıya sesleniyorum, o dosyayı gizlemeye çalışma, biliyoruz gerçekleri” mesajını paylaştı.

CHP liderine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert bir cevap geldi. Soylu, şunları kaydetti:

“Kılıçdaroğlu; 2 gün PKK'nın ipini bekledin. Bizi yine şaşırtmadın. Sizin bu devletle bir meseleniz var. Saldırıyı PKK'nın yaptığı belli olup, devletin yargının tespitlerine rağmen teröristleri gazeteci kılığına sokup Türkiye'ye ‘en büyük gazeteci cezaevi' iftirasıyla teröristleri aklaman ortaya çıkınca, PKK açıklamasına sığınacak zavallısın. Teröristi taşıyan taksici teşhisini yaptı. Yıllarca terör örgütünde birlikte olduğu örgüt mensubu sözde ölümsüzler taburunda sabotajcı eğitimi alıp Türkiye'de eylem yapmak üzere görevlendirildiğini belirtip hemen teşhisini yaptı.

Hoşuna gitmeyecek ama parmak izleri ile yapılan çalışmada bir tanesinde eşleşme çıktı. Kurtarıcın PKK'nın açıklamasındaki teröristlerle ilgili tüm detaylara da çalışılıyor. PKK'nın açıklamasını referans alıp kabul ettiği teröristlerle ilgili henüz sonucu çıkmamış raporların üzerinden terör örgütünü ve utanılacak parti raporunu korumaya alıyorsun.” .