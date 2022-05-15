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TCG Gediz fırkateyni Deniz Aslanı-2022 Tatbikatı'na katıldı

TCG Gediz fırkateyni, Ege Denizi’nde icra edilen Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’na katıldı.

2 Saat Önce
2022-05-15 19:50:20
TCG Gediz fırkateyni Deniz Aslanı-2022 Tatbikatı'na katıldı

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Gediz fırkateyninin Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'na katıldığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:

"TCG GEDİZ fırkateynimiz, Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde 11-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında Ege Denizi'nde icra edilen Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'na katıldı." .

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