TCG Gediz fırkateyni Deniz Aslanı-2022 Tatbikatı'na katıldı
TCG Gediz fırkateyni, Ege Denizi’nde icra edilen Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’na katıldı.
2022-05-15 19:50:20
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Gediz fırkateyninin Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'na katıldığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:
"TCG GEDİZ fırkateynimiz, Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde 11-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında Ege Denizi'nde icra edilen Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'na katıldı." .
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