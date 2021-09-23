TCDD: Çorlu tren kazasına ilişkin 21.3 milyon TL tazminat ödendi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Çorlu tren kazasında ölen 14 kişinin yakınlarına ve 30 yaralıya yaklaşık 21.3 milyon TL ödeme yapıldığını duyurdu.

362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu yolcu treni, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde raydan çıkarak devrilmişti. Kazada 7'si çocuk 25 kişi yaşamını yitirmiş, 328 kişi de yaralanmıştı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), kazanın ardından açılan davalarla ilgili bugün resmi internet sitesinde bir açıklama yayınladı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Çorlu Tren İstasyonu yakınlarında 2018 yılında meydana gelen kazada vefat edenlerin yakınları ve yaralananların kendileri tarafından TCDD aleyhine adli ve idari yargıda davalar açılmıştır. Ancak tazminat davalarının açıldığı mahkemelerin büyük bölümünde görevsizlik kararı verilince, yargılamanın hangi mahkeme huzurunda yapılacağı konusu cevapsız kalmış ve davalar uzama eylemine girmiştir.

Bu nedenle oluşan mağduriyetin giderilmesi amacıyla; TCDD Yönetim Kurulu tarafından yargıtay uygulamaları esasları göz önünde bulundurularak, bu konuda ihtisas sahibi bilirkişiden rapor alınmak suretiyle mağdur ve mağdur yakınlarına sulhen tazminat ödenmesi kararı alınmıştır.

Yapılan ödemeler; mağdurların gelirleri, yaşı ve maluliyet oranları esas alınarak alanında ihtisaslaşmış bilirkişilere Genel Müdürlüğümüz tarafından hesaplattırılmıştır.

Bu güne kadar vefat eden 14 vatandaşımızın yakınları ile yaralanan 30 vatandaşımıza toplam 21.370.326,72 TL ödeme yapılarak, dava süreci sulh ile sonuçlandırılmıştır. Sulh ile sonuçlanmayan 15 dava ve sulh süreci devam eden 34 dava ise derdesttir.

Basına yansıyan konuda; mağdurlara özel bir ödeme söz konusu olmayıp, mağdur vekilinin tazminat miktarlarının hesaplanması veya ödenmesi üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır.

Söz konusu ödemeler, mahkemeler tarafından benimsenen yöntem esas alınarak, uzun yargılamaların önüne geçilmesi ve mağduriyetin giderilmesi amacıyla yapılmaktadır. TCDD ailesi olarak vefat edenlere Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.