TBMM: Özdağ'ın kendisi bilgisayar değişikliği talep etti

Zafer Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Twitter hesabından TBMM'de kendisi dahil 600 milletvekilinin bilgisayarlarının değiştirildiğini ileri sürdü.

TBMM Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada ise, "Bütün milletvekillerimizin bilgisayarlarının değiştirilmesi söz konusu değildir" denildi.

Zafer Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah TBMM'de basın toplantısı için odama geldim. Bilgisayarım değiştirilmiş. 600 vekilin bilgisayarı değiştirilmiş. İnsanlar aç iken bu çok ayıp bir harcama. Halka 'porsiyon küçült' derken bu yapılmaz" ifadelerini kullandı. Özdağ, masasına kurulan yeni bilgisayarın da fotoğrafını paylaştı.

TBMM: TALEBİ ÜZERİNE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

TBMM Genel Sekreterliği, Özdağ'ın paylaşımına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Sayın milletvekillerimizin bilgisayarları, re'sen değil, sadece ve sadece talepleri halinde değiştirilmektedir. Nitekim, Sayın Ümit Özdağ'ın bilgisayarı da kendisinin 20 Aralık 2021 tarihli dilekçesi ile talep etmesi üzerine değiştirilmiştir. Paylaşımda bahsi geçtiği şekilde bütün milletvekillerimizin bilgisayarlarının değiştirilmesi söz konusu değildir" denildi. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.