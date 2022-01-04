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TIMETURK / GÜNDEM / TBMM’de zam tartışması

TBMM’de zam tartışması

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni yılın ilk mesaisi için toplanan Genel Kurul'da grup başkan vekillerince, zam oranları üzerine açıklamalar yapıldı.

2 Saat Önce
2022-01-04 19:11:56
TBMM’de zam tartışması

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalarla açılan oturumda ilk sözü HDP Grubu adına İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu aldı. 'Kamuda mülakat mağdurları' konulu konuşma yapan Kenanoğlu, sınavlarda başarılı olan kişilerin mülakatlarda kaybettiğini söyledi. Kenanoğlu, "Sınavlarda 1'inci olan, 2'nci olan, 90, 80 puanın üzerlerinde alanlar var ve bunlar doğal olarak diyorlar ki 'Tamam, yani ben artık kazandım' bir bakıyorlar ki mümkün değil. Niye mümkün değil? Çünkü mülakat denilen bir sistem oluşturuldu" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİLİ USTA: YENİ YILA GİRMEDEN ZAMLAR GELDİ

Gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri oturdukları yerden söz aldı. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, yeni yıla büyük zamlarla girildiğini belirterek, "Yeni yıla büyük zamlarla, 90'lı yılları andıracak büyük zamlarla maalesef uyandık. Daha doğrusu yeni yıl girmeden zamlar geldi, uyuyamadık" dedi.

MHP'DEN AÇIKLAMA

MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay iki yıldır yaşanan pandemiye dikkat çekerek, "Kovid-19 salgını nedeniyle son 2 yıldır olağanüstü bir dönemden geçilmektedir. Salgın, makro ekonomik dengeleri ve küresel ticaretin işleyişini ciddi şekilde sarsmıştır. Salgın nedeniyle tüm dünyada bütçe açıkları, borçluluk, işsizlik ve enflasyonda yüksek artışlar meydana gelmiş, gelir dağılımı eşitsizliği ve yoksulluk artmış, fiyat istikrarı bozulmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

CHP VE HDP'DEN ELEŞTİRİ

HDP Grup Başkan Vekili Meral Daniş Beştaş ile CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'dan da zam eleştirileri geldi. Özkoç, "Türkiye'de yaşayan bir avuç zenginin arkasında değil, 85 milyon kişinin arkasında duracağız. Türkiye'de zenginleşen, palazlanan, iktidarın nimetlerinden yararlanarak milyarlarına milyar katanların değil, 83 milyonun ne çektiğini anlatacağız" diye konuştu.

AK PARTİ'Lİ AKBAŞOĞLU: VERDİĞİMİZ BÜTÜN SÖZLERİN ERİYİZ

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu muhalefet partilerinin eleştirilerine yanıt verdi. Memur ve emekli maaşlarına yapılan zam oranına değinen Akbaşoğlu, "Memur ve emeklilerimizle ilgili dün yüzde 30,5 oranında bir zam açıklanmış oldu. Bu manada, hakikaten, inşallah ilk altı aylık dönem için 1 Ocak 1 Temmuz arasında altı aylık döneme dönük olan, yüzde 30,5 zam oranının, tabi ki temmuz ayında yapılan toplu sözleşme gereğince ilave yüzde 7 oranında zam ve gerektiğinde de enflasyon farkıyla beraber değerlendirilecek şekilde milletimizin huzuruna çıktık. Bu manada, biz verdiğimiz bütün sözlerin eriyiz, verdiğimiz sözü yerine getiririz. Bugüne kadar bunun ispatını her zaman ortaya koyduk" açıklamasında bulundu.

Genel Kurul'da grup önerilerinin görüşmelerine geçildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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