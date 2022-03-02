TBMM'de gizli Ukrayna oturumu

TBMM'de bugün Ukrayna için kapalı oturum yapıldı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun bilgilendirmede bulunduğu toplantıda konuşulanlar devlet sırrı kabul edilecek.

Toplantıya ilişkin milletvekillerinin açıklama yapması da yasaklandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis Genel Kurulunu Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan krizle ilgili bilgilendirdi.

TBMM Genel Kurulunda, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmelerin ele alındığı kapalı oturum sona erdi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında gerçekleşen kapalı oturum, yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Adan, kapalı oturumun ardından üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

KONUŞMA SÜRELERİ

Oturum öncesinde Adan, yürütme için 20, Mecliste grubu bulunan siyasi parti temsilcileri için 10 ve grubu bulunmayan bir milletvekili için 5 dakika konuşma süresi tanıyacağını belirtmişti.

Oturumun kapalı olması için AK Parti önerge verdi. Oylamaya sunulan önerge kabul edildi. Genel Kurul'un üyeler dışında boşaltılmasının ardından kapalı oturuma geçildi. Meclis basın kordidorundaki genel kurula bakan ofisler de kapatıldı.

DEVLET SIRRI KABUL EDİLECEK

Toplantıda konuşulan tüm bilgiler devlet sırrı olarak kabul edilecek. Gizli oturumda tutanakları yeminli stenograflar tutacak. Kapalı oturumun tutanağı daha sonra bir zarfa konularak görevli katip üyelerce mumla mühürlenecek ve Meclis arşivine kaldırılacak.

SAĞIR VE DİLSİZ KAVASLAR GÖREV YAPACAK

Görüşmede milletvekillerine yardımcı olmak amacıyla sağır ve dilsiz kavaslar görev yapacak.

MİLLETVEKİLLERİNE AÇIKLAMA YASAĞI

Oturuma katılan milletvekillerinin konuyla ilgili açıklama yapması da yasak olacak.

NTV .