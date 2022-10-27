TBMM’de alınan kararlar Resmi Gazete'de!

Amasra’daki maden kazası, Türk askerinin görev süresi ve AK Parti’den istifa eden Fakıbaba ile ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasının araştırılması için kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'na üye seçimine dair karara göre, 25 Ekim'de yapılan toplantıda komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üyelikleri seçildi.

Karara göre, Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu Başkanlığına AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Başkanvekilliğine AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Komisyon Sözcülüğüne AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, Katip olarak da MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı seçildi.

Komisyon üyeleri ise tüm parti mensuplarından oluştu.

Seçilen komisyon üyeleri şu şekilde:

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, MHP İstanbul Milletvekili Cemal Çetin, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, HDP İzmir Vekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar ve CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş.

TÜRK ASKERİNİN GÖREV SÜRESİ UZATILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki icraatlarının bir yıl daha uzatılmasına ilişkin TBMM kararı da Resmi Gazete'de yer aldı.

Kararda, BM Güvenlik Konseyi'nin 25 Nisan 2013 tarihli kararıyla Mali'de BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun (MINUSMA) ve 10 Nisan 2014 tarihli kararıyla da Orta Afrika Cumhuriyeti'nde BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun (MINUSCA) kurulduğu hatırlatılarak, BM Güvenlik Konseyi'nin MINUSMA ve MINUSCA'nın görev sürelerini belirli sürelerle uzattığı hatırlatıldı.

“FAKIBABA” KARARI DA RESMİ GAZETE'DE!

TBMM Genel Kurulu'nda Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifasının kabul edilmesine ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı. .