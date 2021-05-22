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TBMM Başkanı Şentop, Yunanistan'a tepki

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan'ın Müslüman Türk varlığını yok saymaya çalışan söylemlerini kınadı.

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Google News - Timeturk
22.05.2021 21:01:29
TBMM Başkanı Şentop, Yunanistan'a tepki

Şentop, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, İskeçe Türk Birliği'nin "Batı Trakya Müslüman Türk azınlığına kimlik biçme ve empoze etme politikasına son verilmelidir." başlıklı açıklamasını alıntıladı.

TBMM Başkanı Şentop, mesajında "Yunanistan'ın Müslüman Türk varlığını yok saymaya çalışan söylemlerini kınıyoruz; bu tür yaklaşımlar bugüne kadar başarısız oldu, bundan sonra da başarısız olmaya mahkumdur. Batı Trakya'daki Müslüman Türkler Yunanistan'ın kararıyla varlık kazanmış değildir." ifadelerine yer verdi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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