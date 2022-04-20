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TBMM Başkanı Şentop'u sinirlendiren paylaşım: Terbiyesizlik yapma!

İbrahim Haskoloğlu'nun tutuklanmasının ardından bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımı TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u sinirlendirdi.

3 Saat Önce
2022-04-20 07:43:55
TBMM Başkanı Şentop'u sinirlendiren paylaşım: Terbiyesizlik yapma!

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'in kimlik bilgilerini sosyal medya hesabından paylaşması nedeniyle gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

ŞENTOP'U ETİKETLEDİ

Sosyal medyada yaptığı siyasi paylaşımlarla bilinen Cumhur Frankfurt adlı hesap ise Haskoloğlu ile fotoğrafı bulunan Şentop'u etiketleyerek, "Arkadaşa tütün ve temiz don lazımmış." yazdı.

Bu paylaşıma cevap veren Şentop ise, "Terbiyesizlik yapma" dedi.

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"İLK DEFA PRENSİBİMİ BOZUYORUM"

Şentop sonrasında bir açıklama daha yaparak, "Trollerle muhatap olmadım bugüne kadar. İlk defa bozuyorum prensibimi. Ama suret-i haktan görünüp iç operasyon çekenlere gereken cevabı vermek icab ediyor bazen." ifadelerini kullandı.

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