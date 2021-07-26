TBMM Başkanı Şentop: Tunus'ta yaşananlar endişe verici

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Tunus'ta yaşananlar endişe vericidir. Seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan men eden kararlar anayasal düzene karşı darbedir' dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tunus Cumhurbaşkanı Said'in aldığı kararların anayasal düzene karşı darbe olduğunu söyledi.

"Tunus halkı anayasal düzene ve hukuka sahip çıkacaktır"

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

"Tunus'ta yaşananlar endişe vericidir; seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan men eden kararlar anayasal düzene karşı darbedir. Askeri/bürokratik darbe her yerde gayrımeşrudur; Tunus'ta da gayrımeşrudur. Tunus halkı anayasal düzene ve hukuka sahip çıkacaktır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.