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TBMM Başkanı Şentop'tan ''seçim barajı'' açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, seçim barajında değişiklik yapılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

2 Saat Önce
2022-03-19 15:06:49
TBMM Başkanı Şentop'tan ''seçim barajı'' açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Trakya'nın Keşan ilçesindeki bir otelde, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şentop, seçim kanununa yönelik değişikliklerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gazetecilerin soruları üzerine, TBMM Başkanı Şentop, Türkiye'de zaman içerisinde seçim kanunlarında çok değişiklikler yapıldığını söyledi.

Şentop, şu görüşleri dile getirdi:

"Bu açıdan bunun önemli, kıymetli olduğunu düşünüyorum. Öbür taraftan barajda yüzde 10'dan yüzde 7'e indirme konusunda yapılan değerlendirmelerde gözden kaçmaması gereken bir husus da ittifaklar. Dolayısıyla ittifaka dahil olan partiler bakımından barajın esasen sıfır olduğu, yani ittifaka giren bir parti için baraj söz konusu değil, ittifak açısından yüzde 7 baraj düşünülüyor. Ben bu seçim kanunu teklifindeki değişiklikleri genel olarak olumlu buluyorum.

Daha önce 2018'de de biz Anayasa Komisyonu Başkanıyken çalışmalarımız vardı, o çalışmalar içerisinde bu konuları da değerlendirilmiş konulardı. Bu bakımdan bazı değerlendirmeler var, eleştiriler var. Ben henüz tam olarak anlamadıklarını düşünüyorum. Mesela artık oy diye bir şeyden bahsediliyor, böyle bir şey yok. Böyle bir şey mevzubahis değil. Kastedilen şey partilerin bir araya geldiğindeki toplam oyları arasındaki mukayese, o kaldırılıyor. Şimdi her partinin kendi oyu üzerinden değerlendirme yapılacak. Burada sadece bir hesaplama meselesi farklılığı var." .

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