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TIMETURK / GÜNDEM / TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim açıklaması

TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop seçim tartışmalarına yönelik açıklamada bulundu.

4 Saat Önce
2021-12-11 12:26:10
TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim açıklaması

Şentop, TBMM Başkanlık İstanbul Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Erken seçimin gerçekleştirilmesi için zor şartlar konulmuş. Biz yeni sistemle siyasi istikrarı düşünmüştük ve seçimlerin vaktinde yapılmasını istedik. Acil gerekli durumlarda halka gidilebilir" diye konuştu.

Şentop, "Erken Seçim tartışmalarının yeni sistemde mantığı yok, çok gereksiz buluyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni anayasa çalışmalarına da değinin Şentop, "Seçim kanunlarıyla ilgili değişiklikler henüz gelmedi" dedi.

'BAE'YE ZİYARETLER DEVAM EDECEK'

Şentop ayrıca, Türkiye-BAE temaslarına ilişkin şunları söyledi:

"BAE toplantılara katıldı. Güzel bir görüşme geçti. İlişkileri ileri düzeye taşıma noktasında niyetler var. Elimizdeki veriler ekonomik ticari anlamda önceki yıllarda da düzeyini korumuş. Tarihi köklü bağlar var. Şimdi farklı bir yöne gidiyor. Ziyaretler devam edecek.''

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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