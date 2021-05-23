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TBMM Başkanı Şentop'tan, Akçakoca Müftüsü'ne tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sakarya'nın Karasu ilçesindeki bir camide verdiği vaazdaki ifadeleri nedeniyle müftü Şaban Soytekinoğlu'na tepki gösterdi.

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23.05.2021 22:48:46
TBMM Başkanı Şentop'tan, Akçakoca Müftüsü'ne tepki

TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Düzce'nin Akçakoca ilçesi Müftüsü Soytekinoğlu'nun, bütün Rumeli muhacirlerini ve göçmenlerini itham eden konuşmasının, çok yanlış ve cahilce olduğunu kaydetti.

Mustafa Şentop, "Diyanet İşleri Başkanlığımız, konuyla alakalı gereken adımları atmış, soruşturma açmış ve sözü edilen kişiyi açığa almıştır" ifadesini kullandı.

​Müftü Soytekinoğlu, Cuma vaazında Filistin olayları ve Yahudilere değinmişti. Soytekinoğlu, Selanik göçmenleriyle ilgili olarak, "Yüzde 90'ı Selanik göçmeni ve sabetayist. Ne demek sabetayist? Müslümanlığa girmiş gözüken Yahudiler. Aslında Müslüman değil" ifadelerini kullanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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