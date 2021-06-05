TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bakan Soylu'ya '10 bin dolar' iddiasını sordu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dile getirdiği, organize suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi ile ilgili iddiayı sordu. Şentop, 27 Mayıs'ta Soylu'ya gönderdiği yazıda, tüm bilgi ve belgelerin Meclis Başkanlığı'na gönderilmesini istedi

Habertürk muhabiri Fevzi Çakır'ın haberine göre, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "10 bin dolar alan siyasetçi" iddiasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordu.

Hakkında suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla soruşturma yürütülen Sedat Peker'den "10 bin dolar alan siyasetçi" iddiasını ilk olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dile getirdi. Muhalefet tüm milletvekillerinin zan altında kaldığını belirterek, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un harekete geçmesini istedi.

Meclis Başkanı Şentop da 27 Mayıs darbesinin 61. yıl dönümünde İçişleri Bakanı Soylu'ya bir yazılı soru gönderdi.

Yazıda Şentop'un, “Gazi Meclis'in adının böylesi bir iddia anılmaması ve milletvekillerinin zan altında bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Ve gerektiği takdirde söz konusu iddialarla ilgili hukuki sürecin başlatılabilmesi için tüm bilgi ve belgelerin hem adli makamlara hem de Meclis Başkanlığı'na gönderilmesini” istedi.

Ne olmuştu?

Organize suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Sedat Peker, bir süredir Youtube yayınlarıyla birtakım iddiaları ortaya atıyor. Bu iddiaların hedefindeki isimlerden biri olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT'de katıldığı programda iddialara yanıt verirken Sedat Peker'den 10 bin dolar alan bir siyasetçi olduğunu öne sürmüştü. Soylu, Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada da 10 bin dolar alan siyasetçinin ismini savcılığa vereceğini kaydetmişti.

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