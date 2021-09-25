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TIMETURK / GÜNDEM / TBMM, 1 Ekim’de yeni yasama yılına başlıyor

TBMM, 1 Ekim’de yeni yasama yılına başlıyor

TBMM, 2,5 aylık tatilin ardından 1 Ekim Cuma günü yasama çalışmalarına başlayacak.

2 Saat Önce
2021-09-25 12:14:34
TBMM, 1 Ekim’de yeni yasama yılına başlıyor

TBMM Genel Kurulu, 17 Temmuz'da girdiği tatili tamamlayarak gelecek hafta 27. Dönem 5. Yasama Yılı için mesaisine başlayacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle yeni yasama yılında da çalışmalara maske, mesafe ve temizlik konularına gerekli özen gösterilerek devam edilecek.

Meclis'te gıda üretimi ve temizlik alanlarında görev yapan personele hijyen eğitimi verildi. Personel, toplu yaşanan yerlerde sık görülen bulaşıcı hastalıklar, bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemleri, kişisel temizlik anlayışının geliştirilmesi gibi konularda bilgilendirildi.

Yeni yasama yılı öncesi Meclis'in bazı noktalarında tadilat ve tamirat işleri yürütülürken, Genel Kurul Salonu'nda başlatılan çalışmalarda da sona gelindi. Bu kapsamda Genel Kurul'daki halılar yenilendi, koltukların tamamı temizlendi. TBMM Şeref Holü ile kulislerin zemin cilaları yenilendi.

Genel Kurul Salonu, genel kullanım alanları, kulisler dezenfekte edildi, antibakteriyel temizliği yapıldı.

Yeni yasama döneminin önceliklerinden biri de Paris İklim Anlaşması olacak. Kanun teklifi haline getirilecek anlaşma önce İhtisas Komisyonunda masaya yatırılacak.

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Komisyonun ardından son sözü Meclis Genel Kurulu söyleyecek. Milletvekillerinin kabul etmesi halinde Türkiye, anlaşmanın tarafı haline gelecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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