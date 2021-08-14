Taylan Şef Hedefleri Hakkında Konuştu

Et restoranlarının tanınan ismi Taylan Şef hedefleri hakkında önemli açıkmalarda bulundu.

Et restaurantlarının genel olarak pahalı olduğu algısının tam aksine, lezzetin yanı sıra son derece ekonomik ve uygun fiyatlı olduklarını da dile getiren Taylan Şef, “Aslında Steakhouse denince akılarak il olarak ‘Acaba kaç paraya çıkarız?' ‘Cüzdanı orda bırakır mıyız?' şeklinde düşünceler geliyor ancak ortada böyle bir durum yok. Maliyetimizde yaklaşık olarak %50'ye yakın bir fiyat farkımız var ve biz de bu farkı fiyatlarımıza yansıtıyoruz. Müşterilerin beklentileri genel olarak; fiyat, güler yüz, iletişim ve şov… Tüm bu koşullar sağlandıktan sonra müşteri büyük bir zevkle geliyor dedi.

Steakhouse'ları birbirinden ayıran şovlara da değinmekte olan Taylan Şef, “Etleri ızgarada kıvamında pişirdikten sonra müşteriye servis ederken sunum yapıyoruz. Sunumun yanı sıra güler yüzlü ve sıcak bir yaklaşım sergileyerek de insanlara beklentilerinin karşılığını iyi bir şekilde veriyoruz dedi.

Taylan Şef Hedeflerini Açıkladı

2014 yılında markamı kurarken daima büyüme sağlayacağımı düşünerek hareket ettim. Genel olarak steakhouse'ların arka planında sağlam liderler bulunuyor ancak Taylan Şef'in arkasında hiç kimse yok. Ben bu aşamaya tamamen kendi çabamla geldim. Şimdi ise restoran zincirimizi arttıyoruz. İstanbul'da ilk restoranımızı Acıbadem'de kurduk. İkinciyi ise Metropol AVM'de, üçüncüyü de Bağdat Caddesi'nde açmayı hedefliyoruz. Özbekistan, Kazakistan ve Tacikistan gibi Steakhouse sektörünün aktif olmadığı yerlerde bu sektörde hizmet vermek çok daha avantajlı. Türk markasını en iyi şekilde temsil edeceğimiz konusunda oldukça iddaalıyız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.