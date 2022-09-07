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TIMETURK / GÜNDEM / Tavuk fabrikasında çalışan 27 işçi zehirlendi

Tavuk fabrikasında çalışan 27 işçi zehirlendi

Bolu'da, tavuk fabrikasında çalışan 27 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Taburcu edilen işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

9 Dakika Önce
2022-09-07 22:30:06
Tavuk fabrikasında çalışan 27 işçi zehirlendi

Kentteki tavuk fabrikasında çalışan işçilerden 27'si, gece mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Yapılan tetkiklerde işçilerde zehirlenme şüphesi tespit edildi. İşçiler, hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise fabrikadaki yemeklerden ve içme sularından numune alıp, incelemek üzere laboratuvara götürdü. Zehirlenme kaynağının tespiti için inceleme başlatıldı.

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