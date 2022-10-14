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Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü

Antalya'nın Alanya ilçesinde Cihat Gönültaş (28), tartıştığı babası Duran Gönültaş (50) tarafından tabancayla vurulup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

1 Saat Önce
2022-10-14 01:01:22
Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü

Olay, dün Mahmutlar Mahallesi Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Duran Gönültaş ile oğlu Cihat Gönültaş arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonrası Gönültaş, yanındaki tabanca ile oğluna ateş açtı. Göğüs ve bacaklarına 4 mermi isabet eden Cihat Gönültaş, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Gönültaş'ı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

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Yoğun bakıma alınan Cihat Gönültaş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Duran Gönültaş, gözaltına alırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

TUTUKLANDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde, tartıştığı oğlu Cihat Gönültaş'ı tabancayla öldüren Duran Gönültaş, ifadesinde, çocuğunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia etti. Sürekli tartıştıklarını ve olay sırasında oğlunun, iş yerinde kendisine bıçakla saldırdığını öne süren Gönültaş, kendisini korumak amacıyla ateş ettiğini söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Duran Gönültaş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. DHA

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