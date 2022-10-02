DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,5818 ₺

EURO

18,3758 ₺

ALTIN

1.023,83 ₺

BİST

3.484,42 ₺

TIMETURK / GÜNDEM / Tartıştığı eşini tabancayla öldürdü

Tartıştığı eşini tabancayla öldürdü

Isparta'da Yadigar Işık (38), tartıştığı eşi Sezer Işık tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Yadigar Işık, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

3 Gün Önce
2022-10-02 23:13:46
Tartıştığı eşini tabancayla öldürdü

Olay, saat 17.00 sıralarında merkeze bağlı Büyükgökçeli köyünde meydana geldi. İddiaya göre ormanda bulunan ağılda Yadiğar Işık, kocası Sezer Işık ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Sezer Işık, yanında taşıdığı tabancayla eşi Yadigar Işık'a ateş etti. silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Yadigar Işık, ilk müdahale yapıldıktan sonra hastanaye kaldırıldı. Yadigar Işık hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

6339e9db50acca39f0a593e6

Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan Sezer Işık'ın yakalanması için çalışma başlattı. DHA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş