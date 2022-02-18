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Tarkan 'Geççek' şarkısını neden yazdığını ilk kez açıkladı

Tarkan, trend olan ve toplumun bazı kesimlerinde farklı tepkilere yol açan yeni şarkısı 'Geççek'in şarkı sözlerinin anlamını ve neden yazdığını ilk kez açıkladı.

4 Saat Önce
2022-02-18 15:29:53
Tarkan 'Geççek' şarkısını neden yazdığını ilk kez açıkladı

'Megastar Tarkan, 'siyasi mesaj veriyor' iddiaları yöneltilen 'Geççek' şarkısıyla ilgili ilk kez konuştu.

Tarkan, ''Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum. 'Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım' dedim. Belki bu şarkı biraz moral verir, umut olur diye düşündüm'' dedi.

Eleştirilerin ardından konuşan Tarkan, "Geççek"in hangi duygularla kaleme aldığını açıkladı. Radyocu Mehmet Gezegen, Tarkan'ın açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı. Gezegen paylaşımında şunları kaydetti:

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“Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum. O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. “Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek”.

'Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım' dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm. Dilerim ki “Geççek” yüzünüzde bir gülümsemeye vesile olur ve hepimize iyi gelir."

 

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