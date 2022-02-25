Tarkan’dan savaş tepkisi! 'Affedin bizi, affedin çocuklar… Büyüdük ama adam olamadık…'

Tarkan, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı operasyona, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi. ‘Geççek’ adlı yeni şarkısıyla gündeme gelen Tarkan, yaptığı paylaşımda “Affedin bizi, affedin çocuklar… Büyüdük ama adam olamadık…” ifadelerine yer verdi.

Ukrayna'da Rus işgali sürerken; masum sivil halkın saldırılarda yara aldığı anlara dair görüntüler de sosyal medyada paylaşılıyor.

Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu birçok kişi, Ukrayna'da yaşananalara ve yürek burkan görüntülere tepki gösteriyor.

Son olarak bu isimlerden biri de ünlü sanatçı Tarkan oldu.

“AFFEDİN BİZİ ÇOCUKLAR”

Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Tarkan, savaşa isyan etti.

Paylaşımında ‘Affedin Bizi Çocuklar' adlı şarkısının sözlerine yer veren Tarkan, şu ifadeleri kullandı:

“Affedin bizi, affedin çocuklar. Büyüdük ama adam olamadık. Anlatın öğretin hepimize yeniden… Niye kirlendik saf kalamadık.”

İşte o paylaşım:

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