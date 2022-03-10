Tarkan'dan hekimlere destek: Tüm kalbimle yanınızdayım

Tarkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hekimlere yönelik “Gidiyorlarsa gitsinler” sözlerine tepki göstererek, 'hekimler bu ülkenin başının tacıdır. Değerleri bilinmelidir' dedi.

Tarkan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın devlet hastanelerinden ayrılan hekimlere yönelik "Varsın, gidiyorlarsa gitsinler" sözlerine tepki gösterdi. Tarkan, “Onları ülkemizden kaçırmak büyük kayıp ve yanlış olur. Hekimler bu ülkenin başının tacıdır. Değerleri bilinmelidir. Tüm kalbimle hekimlerin yanındayım” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle yurt dışına giden veya özel sektöre geçmek zorunda kalan hekimler için "Varsın, gidiyorlarsa gitsinler, bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam eder buralarda yola devam ederiz. Gerekirse yurt dışından dönmek isteyenleri süratle dahil eder ülkemizi istihdam ederiz" demişti.

Tarkan, sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımda hekimlere destek verdi. Tarkan, şunları kaydetti:

“Hayatlarımızı emanet ettiğimiz hekimlerimize hak ettikleri saygıyla yaklaşılmalı, emeklerinin karşılığı olan haklar verilmelidir. Onları ülkemizden kaçırmak büyük kayıp ve yanlış olur. Hekimler bu ülkenin başının tacıdır. Değerleri bilinmelidir. Tüm kalbimle hekimlerin yanındayım.” .