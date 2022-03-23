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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Et ve Süt Kurumu'nun et zammına ilişkin açıklama
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TIMETURK / GÜNDEM / Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Et ve Süt Kurumu'nun et zammına ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Et ve Süt Kurumu'nun et zammına ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı son günlerin tartışma konusu et zamlarıyla alakalı bir açıklama yaptı.

1 Saat Önce
2022-03-23 13:15:02
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Et ve Süt Kurumu'nun et zammına ilişkin açıklama

Bakanlık açıklamasında 'Et ve Süt Kurumu'nun Türkiye genelindeki 18 satış mağazasında, nihai tüketiciye satılan ürünlerin fiyatlarında düzenlemeye gitmesi, kırmızı et piyasasını etkilememektedir.' ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

'Et ve Süt Kurumu (ESK) satış mağazalarında yıllık kıyma ve kuşbaşı eti satışı 6 bin tondur. Bu rakam Türkiye kırmızı et satışının yüzde birinin altındadır.

Bu nedenle ESK'nın Türkiye genelindeki 18 satış mağazasında, nihai tüketiciye satılan ürünlerin fiyatlarında düzenlemeye gitmesi, kırmızı et piyasasını etkilememektedir. Yeni fiyat düzenlemesinden sonra, ESK mağazalarında tüketiciye ulaştırılan ürünler piyasanın %15 altında satılmaktadır.

Böylece ESK kıymayı 83 TL'den, kuşbaşını 92 TL'den piyasa fiyatının altında satışa sunmaktadır.

Hükümetimiz ve Bakanlığımız üreticimizin ve tüketicimizin yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye de devam edecektir.' .

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