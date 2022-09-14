Tarihin En Büyük Sosyal Konut Projesi Başlıyor! TOKİ Sosyal Konut Bedeli Nedir?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. 2023-2028 hedefi olan 500 bin sosyal konut projesi ilk etabı 13 Eylül’de başlıyor. Bununla beraber açıklamaya göre 7 bölgede elektrik, su, doğalgaz altyapıları ve planlarının tamamlandığı inşaat yapmaya hazır olduklarına değinildi. Sosyal konut ve sanayi sitesi başvuru şartları nedir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Kimlere kontenjan ayrılacak? İşte merak edilen tüm detayların cevabı haberimizde.

Hangi Şehirde Kaç Ev Yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla 500 bin sosyal konut projesinin gerçekleşeceği bildirildi. Bununla birlikte 81 ilde konut projesinin yapılacağı ve en çok konutun İstanbul'a yapılacağı bildirildi. İstanbul'da 50 bin konut, Ankara'ya 18 bin, İzmir'e 12 bin 400, Gaziantep'e 10 bin, Bursa iline 8.650 konut yapılacağına değinildi.

Kimlere Kontenjan Ayrılacak?

Gençlere %20 50 bin konut

Emeklilere %20 50 bin konut

Şehit yakınları- gaziler %5 12 bin 500 konut

Engelliler %5 12 bin 500 konut

Diğer vatandaşlara %50 125 bin konut

500 Bin Sosyal Konut Başvuru Şartları Neler?

T.C. Vatandaşı olmak

Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kaydolması

Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarına üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması: Toki'de daha önce ev sahibi olmamaya

İstanbul için aylık hane halkı gelirinin en fazla net 16.000 TL, yurt genelinde 14.000 TL olması (şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç)

Bir hane halkı adına tek başvuru yapılması

Başvuruları yapacak vatandaşların; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

Genç kategorisine.../09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlar müracaat edebilir.

Sosyal Konutlar Nasıl Olacak?

Yerel ve yatay mimari

Zemin+5 kat

Enerji verimli

Sıfır atık uyumlu

İklim dostu malzemeler

Yenilenebilir enerji sistemi

28 İlde 10 Bin Sanayi Sitesi Başvuru Şartları Neler?

T.C. Vatandaşı olmak

Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak

18 Yaşını doldurmuş olmak

Ustalık belgesi, iş yeri açma belgesi, ilgili oda kayıt belgesi veya vergi mükellefi olmak, E-ticaret yapıldığına dair NACE kodu vb. bilgileri gösterir belgeler

Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması

Başvuru bedeli 2.000 TL

Konut Ödeme Planı Nasıl Olacak?

2+1 Konutlar

İstanbul,Antalya,İzmir ve Bursa'da maliyet üzerinden satış fiyato 1 milyon 131 bin 700 TL

Devlet %40'ını ödeyecek

Satış fiyatı 679 bin TL

%10 Peşinat bedeli 67 bin 900 TL

Taksit bedeli 240 ay 2.546,25 TL

Büyükşehir olmayan illerde maliyet üzerinden satış fiyatı 1 milyon 13 bin 400 TL,

Devlet %40'ını ödeyecek.

Satış fiyatı 608 bin TL

%10 peşinat bedeli 60 bin 800 TL

Taksit bedeli 240 ay 2.280 TL

3+1 Konutlar

İstanbul, Antalya,İzmir ve Bursa'da maliyet üzerinden satış fiyatı 1 milyon 583 bin 400 TL

Devlet %40'ını ödeyecek

Satış fiyatı 950 bin TL

%10 Peşinat bedeli 95 bin TL

Taksit bedeli 240 ay 3.562.50 TL

Diğer büyükşehirde olan illerde maliyet üzerinden satış fiyatı 1 milyon 500 bin TL

Devlet %40'ını ödeyecek

Satış fiyatı 900 bin TL

%10 Peşinat bedeli 90 bin TL

Taksit bedeli 240 ay 3.375 TL

Büyükşehir olmayan illerde maliyet üzerinden satış fiyatı 1 milyon 416 bin 700 TL