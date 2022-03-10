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Tarihi zirve sonrası Kubela ve Lavrov'dan kritik açıklamalar!

Dünyanın gözü Antalya'daki görüşmede. Ukrayna ve Rusya Bakanları, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da katıldığı 3'lü zirveyle ilk kez yüz yüze geldi.

50 Dakika Önce
2022-03-10 13:03:52
Tarihi zirve sonrası Kubela ve Lavrov'dan kritik açıklamalar!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba'yı, Rusya-Türkiye-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısı sona erdi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba tarihi zirve sonrası açıklamalarda bulundu.

KULEBA'NIN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI

"Çavuşoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Bu teması kolaylaştırmayı başardı.

Yine böyle (Antalya'daki gibi) bir formatta buluşmada mutabık kaldım. Çözüm arama ihtiyacı doğarsa yeniden buluşmaya mutabıkım. Biz savaşı durduramıyoruz. Bize saldıran ülke ve devlet bunu istemiyorsa savaşı durduramayacağız.

Rus tarafı görüşmeye hazır olacağı zaman ben de bu görüşmeye hazır olacağım."

Lavrov'un açıklamaları:

“Sayın Erdoğan'ın talebiyle gerçekleşti. Biz teklifini kabul ettik. Biz prensip olarak her türlü temastan yanayız. Bu Ukrayna krizinin çözülebilmesi için. Bizim tek isteğimiz, bu temasların bir katma değeri olması gerektiğini söyledik. Bunu herhangi bir şekilde bizim Ukraynalı mevkidaşlarımız tarafından, bu görüşmelerin ana konusu dışına çıkılmasının engellenmesinden yanayız.” .

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