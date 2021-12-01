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TIMETURK / GÜNDEM / Tarihi Tevrat ile kaliforniyum operasyonunda 2 tutuklama

Tarihi Tevrat ile kaliforniyum operasyonunda 2 tutuklama

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, tarihi Tevrat ve kaliforniyum maddesiyle yakalanıp, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

56 Dakika Önce
2021-12-01 20:07:54
Tarihi Tevrat ile kaliforniyum operasyonunda 2 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, İstanbul'da yaşayan kamu görevlisi M.K. ile K.K., T.C. ve İ.Ö.'nün ellerinde bulunan tarihi eser ve kaliforniyum olduğu değerlendirilen kimyasal maddeyi satmaya çalıştıklarını belirledi.

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Alıcı gibi davranan jandarma ekipleri, şüphelilerle 4 milyon liraya anlaşmaya vardı. Jandarmanın Çerkezköy ilçesinde randevu verdiği şüpheliler, İstanbul'dan gelirken takibe alındı. Çerkezköy ilçesinde aracı durduran jandarmanın yaptığı aramada, tarihi olduğu değerlendirilen Tevrat, çeşitli tarihi objeler ile kimyasal kaliforniyum maddesi ele geçirdi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmada işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden K.K. ve M.K. tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dünyanın en pahalı maddelerinden olan ve altın aramada da kullanılan kaliforniyum ise incelenmek üzere İstanbul'da Türkiye Nükleer Enerji ve Maden Araştırma Kurumu'na gönderildi. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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