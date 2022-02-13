Millet İttifakı birleşeni 6 partinin CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetiyle dün bir yemekte buluşmasının yankıları sürüyor. Gazeteci ve televizyon yorumcusu Latif Şimşek, Twitter'dan yaptığı ' Tarih fotoğrafı şöyle yazacak' paylaşımı dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla dün bir araya gelen altı muhalefet partisinin liderlerinin 5 saat 15 dakika süren zirvesinde muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı konusunun açılmamasına özen gösterildi ve son aşamaya kadar isim konuşulmaması, prensipler üzerinden sürecin yürütülmesi görüşünü benimsendi.

Toplantıda, altı partinin uzun süredir üzerinde çalıştığı 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçiş konusundaki anayasa paketi madde madde yeniden konuşuldu ve genel çerçeve çizilerek, hazır bekleyen sekreteryaya açıklama hazırlanması talimatı verildi. Toplantının ardından yapılan açıklamada da paketteki düzenlemelere işaret edildi. Yeni sistem için hazırlanan anayasa paketinin duyurulacağı tarihin 28 Şubat olarak belirlenmesi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tartışılan “helalleşme” vurgusu nedeniyle özellikle dikkati çekti.

CHP'li Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel Parkı, tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Kılıçdaroğlu'nun davetiyle, Millet İttifakı'nın bileşeni İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener, ittifaka destek veren ancak ittifakta şu ana kadar organik olarak yer almayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal yemekte buluştu ve ilk kez birlikte fotoğraf verdiler.

Gazeteci ve televizyon yorumcusu Latif Şimşek, 6 muhalet partisinin yemekli toplantıdan sonra basına verdiği 'toplu fotoğrafl'a ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Latif Şimşek Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu cümleleri kullandı: "Tarih bu fotoğrafı şöyle yazacak: “Cumhuriyet tarihinde ilk kez sol bir parti, beş muhafazakar partiyi yedeğine takarak, muhafazakar bir iktidarı yıkmaya çalıştı. Buna rağmen başaramadılar!”

Öte yandan 6 muhalefet partisinin yemekte buluşmasıyla ilgili sosyal medyada çok sayıda olumlu ve olumsuz paylaşımlarda bulunuldu.

Bu paylaşımların bazıları ise şunlar:

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