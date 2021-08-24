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Tansu Çiller’den “Genelkurmay Başkanına iş birliği teklifi” açıklaması
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TIMETURK / GÜNDEM / Tansu Çiller’den “Genelkurmay Başkanına iş birliği teklifi” açıklaması

Tansu Çiller’den “Genelkurmay Başkanına iş birliği teklifi” açıklaması

Eski Başbakan Tansu Çiller, dönemin Genelkurmay Başkanına iş birliği teklifinde bulunduğu iddiasına avukatı aracılığıyla yanıt verdi

1 Saat Önce
2021-08-24 22:54:37
Tansu Çiller’den “Genelkurmay Başkanına iş birliği teklifi” açıklaması

Tansu Çiller'in Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığı dönemde, zamanın Genelkurmay Başkanına koalisyon ortağı olan Refah Partisi'nin bertaraf edilmesine yönelik iş birliği teklifinde bulunduğu ve bu yönde destek istediğine ilişkin iddiaların gerçek dışı olduğu bildirildi

Eski Başbakan Tansu Çiller'in avukatı Salih Çelen, yaptığı yazılı açıklamada bir medya kuruluşunda yer alan mülakattaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Emekli bir subayımızın bir medya kuruluşunda yer alan mülakatındaki, müvekkilim Tansu Çiller'in 28 Şubat sürecinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığı Refahyol Koalisyon Hükümeti döneminde, zamanın Genelkurmay Başkanına koalisyon ortağı olan Refah Partisi'nin bertaraf edilmesine yönelik iş birliği teklifinde bulunduğu ve bu yönde destek istediğine ilişkin iddialar külliyen gerçek dışıdır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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