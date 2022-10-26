Tanrıkulu’nu eleştiren CHP, Fincancı’ya sahip çıktı

TSK’ya yönelik kimyasal silah kullandığı yönündeki iddiaları sonrası bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya CHP’den destek açıklamaları geldi. CHP yönetimi Fincancı ile aynı iddiaları seslendiren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nu ise eleştirmişti.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Terör örgütü PKK propagandası yapan televizyonda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya yönelik askeri operasyonlarda kimyasal silah kullandığı iddiasını ileri süren Türk Tabipler Birliği Başkanı (TTB) Şebnem Korur Fincancı bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Fincancı'ya CHP'den destek açıklamaları geldi.

ÖZGÜR ÖZEL: ASLA KABUL EDİLEMEZ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan gözaltına alınan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya sahip çıktı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel, "Hoşunuza giden konular konuşulabilince değil en aykırı en rahatsız edici görüşler özgürce konuşulabilince buna ifade özgürlüğü diyoruz. Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınması ve onun üzerinden TTB'ye yönelik saldırılar demokrasi görüntüsü değildir. Asla kabul edilemez!" ifadelerine yer verdi.

SARIBAL: LİNÇ ETMEYİ DOĞRU BULMUYORUZ

Fincancı'nın, hedef gösterildiğini, her türlü ithamda bulunulduğunu ve sonuç olarak gözaltına alındığını savunan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da "Acaba bir tebligatta bulunulup çağrılsa, davet edilse gelmez miydi? Ama belli ki iktidar seçim sürecini nasıl bir siyasetle götüreceğini ortaya koymaya çalışmaktadır. Elbette ifadesi alınabilir ama direkt gözaltına alıp itibarsızlaştırmak, linç etmeyi doğru bulmuyoruz. TTB, Türkiye'nin saygın bir kurumudur. Elbette fikrine başvurulabilir ama bir gözaltı yönteminin doğru olmadığını net bir şekilde söyleyebiliriz." diye konuştu.

TANRIKULU'NU ELEŞTİRMİŞLERDİ

CHP, Fincancı ile aynı iddiaları ortaya atan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na ise eleştiri açıklamaları yapmıştı. Partiden milletvekillerinin yanısıra CHP Sözcüsü Faik Öztrak, iddiaların yanlış olduğunu vurgulayarak, “TSK, terörün en sıcak günlerinde bile kimyasal silaha asla tevessül etmemiştir. Mehmetçiğimizin sicili temizdir. Böyle hassas ve istismara açık bir konuda ulu orta açıklama yapılması yanlış olmuştur. Doğru bulmuyoruz” demişti.