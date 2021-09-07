Tanju Özcan: Türkiye'de cami yapan tek belediye başkanı benim

Kendisinden yardım isteyen bir başörtülü kadına yönelik ifadeleri nedeniyle eleştirilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mütedeyyin kesimle herhangi bir sorunu olmadığını belirterek 'Annem tesettürlü, annem - babam hacı benim. Türkiye'de cami yapan tek belediye başkanı benim' dedi.

Kendisinden yardım isteyen bir başörtülü kadına yönelik ifadeleri nedeniyle eleştirilen ve CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından uyarı cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Habertürk'ten Mahir Kılıç'a konuştu.

Kararın kendisi için sürpriz olduğunu belirten Özcan, "İhraç edilseydim başka partiye geçmezdim bağımsız olarak kalırdım" dedi. Mütedeyyin kesimle herhangi bir sorunu da olmadığını belirten Özcan, "Annem tesettürlü, annem babam hacı benim. Türkiye'de cami yapan tek belediye başkanı benim" ifadesini kullandı.

'Karar sürpriz oldu'

Özcan'ın açıklamaları şöyle:

"İddia makamı MYK, MYK'nın önerisi uyarı cezası. Ben bu kararı beklemiyordum. Sürpriz oldu benim için. Yargı bağımsızlığını savunan bir partiyiz. YDK hiçbir etki altında kalmadan savunmamı dinleyecek ve MYK'nın iddialarını dikkate alıp nihai kararı verecek. YDK'nın vereceği karar bağlayıcı olur. Verilecek karara saygı duyarım.

'İhraç edilseydim bağımsız kalırdım'

Bugün partiden ihraç edilmem yönünde beklentisi olanlar vardı. İhraç edilseydim herhangi bir partiye gitmem gibi bir düşüncem yoktu bağımsız olarak kalırdım. İhraç edilseydim sadece CHP ile resmi bağım kopardı, Atatürkçü Türk milliyetçisi çizgimden asla taviz vermezdim.

Burada da tecrübeli siyasetçin anlatması gereken bir anıyı paylaştığım için suni gündem yaratıldı. Bazen siyasi olarak çok konuşurken ağızınızdan çıkmaması gereken sözler çıkıyor ama maksat kötü değildi.

'Annem, babam hacı benim'

Samimi olarak incinen tüm kadınlardan özür diledim dilerim. Benim mütedeyyin kesimle hiçbir sorunum olmadı. Annem tesettürlü, annem - babam hacı benim. Türkiye'de cami yapan tek belediye başkanı benim. Mütedeyyin kesim sorunu varmış gibi algı yaratmaya çalışmak olmaz. Geçen hafta cami temeli atmış biriyim."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.