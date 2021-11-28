Tanju Özcan: Kim kayyum atayacakmış, alnını karışlarım

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Suriyeli sığınmacılara ilişkin açıklamaları ve Bolu Belediye Meclisinde sığınmacılar hakkında alınan kararlara ilişkin sorulara bir televizyon programında cevap verdi

Özcan, Habertürk Tv'deki programda, "Ben bedel ödemekten korkmuyorum. Kayyum atayacaklarmış, kim atayacakmış kardeşim, alnını karışlarım. Kayyum atanması için terör örgütüyle ilişkili olmanız lazım" ifadelerini kullandı.

Bolu'da sığınmacılar için resmi nikah tarifesini 100 bin liraya yükseltme ve 'zinanın' yeniden TCK'ye girmesi talebiyle gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Habertürk TV'de bir grup gazetecinin sorularına cevap verdi. Özcan, Naghean Alçı'nın ırkçılık yapıyorsunuz' suçlamasına da 'Ben ırkçı değilim, Atatürk milliyetçisiyim' şeklinde cevap verdi

Özcan'ın öne çıkan açıklamaları şöyle:

Mülteci ayrı, göçmen ayrı, sığınmacı ayrı. Ben bu ayrımı yaptım.

Ayrımcılık iddialarını kabul ediyorum, ayrımcılık suçu işlediğimi kabul etmiyorum. Hayatım boyunca ayrımcıydım ben. Ne açıdan ayrımcıyım? Mesela, kadın-erkek konusunda ayrımcıyım. Fakir-zengin konusunda, ben fakirden yana ayrımcıyım. Bolu'daki yabancıların yüzde 70'i Iraklı. Irak'ta savaş mı var, ne işleri var?

“Kayyum atayacaklarmış…”

Ben bedel ödemekten korkmuyorum. Kayyum atayacaklarmış, kim atayacakmış kardeşim, alnını karışlarım. Kayyum atanması için terör örgütüyle ilişkili olmanız lazım.

Ben çıktım açıklama yaptım, halkın sözcüsü oldum. Seçimden önce söz veren biriyim ben. Ne dedim? Sığınmacılara yardımı keseceğim dedim. Ben sözümün gereğini yerine getirdim.

Bir şeyi özetleyelim. Ben ırkçı veya faşist değilim. Ama ben Türk milletinin geleceğini korumaya çalışan, çocuklarımızın geleceğini korumaya çalışan sorumluluk sahibi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım.

Misafirlik artık çok uzadı. Dönüş için hazırlık yapılmalı. Açıklamalarımın halkta karşılığı yüzde 85. Resmi rakamlara göre Bolu'da sığınmacı sayısı 16 bin.

Benim ailem hacı, benim annem de Nihal [Bengisu Karaca] hanım gibi kapalı. Benim babam da hacı. Ben Bolu'da cami yaptıran tek belediye başkanıyım.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.