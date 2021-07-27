Tanju Özcan hakkında suç duyurusu

Bolu'da yabancı uyruklu kişilerden su faturası ve katı atık vergisini 10 kat fazla alacaklarını açıklayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinin yaptığı açıklamalardan rahatsız olduğunu ifade ederek, 'Açıklamalarımın bir kısmından rahatsız olduklarını ifade ettiler. Konuştuk ama ben tavrımı seçimden önce de ortaya koymuştum. Düşüncelerimin, dün söylediklerimin tamamının arkasındayım' dedi.

Öte yandan İstanbul'da avukatlık yapan Aydın Egemen, Başkan Özcan hakkında suç duyurusunda bulundu. Egemen, Tanju Özcan'ın kararıyla birlikte koronavirüs yayılım hızının artacağını ifade ettiği suç duyurusuyla Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kentte yaşayan yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapacağını açıklaması tartışmalara yol açtı. Tartışmaların ardından Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Tanju Özcan hakkında ırkçı söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Göreve ilk geldiği zaman kentte yaşayan sığınmacılara verilen ayni ve nakdi yardımları kesmesiyle gündeme gelen Özcan'ın bu kararı partisinden de tepki gördü. Kentte yaşayan yabancı uyruklular ise Özcan'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

‘SÖYLEDİKLERİMİN TAMAMEN ARKASINDAYIM'

Tanju Özcan, DHA'ya yaptığı açıklamada, partisinin açıklamalarından rahatsız olduğunu dile getirerek, "Genel Başkan yardımcımız Seyit Torun aradı. Açıklamalarımın bir kısmından rahatsız olduklarını ifade ettiler. Konuştuk ama ben tavrımı seçimden önce de ortaya koymuştum. Düşüncelerimin, dün söylediklerimin tamamının arkasındayım. Ben sonradan Cumhuriyet Halk Partili olanlardan değilim. Ben bu partinin gençlik kolları, ilçe başkanlığı, il başkanlığı, milletvekilliği, belediye meclis üyeliği, parti meclis üyeliği yapmış gerçek bir CHP'liyim. Dolayısıyla benim partimle herhangi bir sorunum yok. Cumhuriyet Halk Partili olarak doğdum. Cumhuriyet Halk Partili olarak da gözlerimi kapatmak istiyorum. Herhangi bir şekilde de bir başka partiye geçme, birilerine şirin gözükmek gibi bir derdim yok. Dolayısıyla ne sayın Muharrem İnce'nin partisine ya da başka bir partiye gitmek için mi bunları yapıyorsun gibi söylemler var. Hayır, ben CHP'liyim. Partimi seviyorum, sayıyorum. Atatürk'ün partisinde siyasete başladım ve Atatürk'ün partisinde siyaseti noktalamak istiyorum." dedi.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.