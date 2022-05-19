Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı

Sığınmacılara yönelik Türkçe ve Arapça yazılı ilanlar astıran Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında ‘nefret ve ayrımcılık’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kentteki bilboardlara sığınmacılar için afiş astırdı. Afişler Türkçe ve Arapça olarak hazırlandı.

"Bolu Belediyesi'nden sığınmacılara son çağrı" sözleriyle başlayan ilanlarda "Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize" ifadelerine yer verildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı Tanju Özcan hakkında "nefret ve ayrımcılık" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Afişler de savcılık kararıyla kaldırıldı.

Bolu Belediyesi'nin sığınmacılara yönelik ilk ayrımcılığı bu değil.

Daha önce de Bolu'da yaşayan yabancıların su ve nikah ücretlerinde farklı tarife uygulanmasına karar verilmişti.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Bolu Belediyesi'nin ayrımcılık yasağına aykırı karar almasından dolayı belediyeye 40 bin lira ceza kesti. .