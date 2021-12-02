Tanju Özcan: Faiz haram, Cumhurbaşkanımızın silah arkadaşı olurum

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizle mücadelesine destek verdi, Faiz haram. Bakara Suresi 275. ayetinde Allahu Teala faizcilerin cehennemden çıkamayacaklarını bildiriyor' dedi.

Yabancılara karşı söylemleri ve icraatlarıyla sık sık gündeme Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan, aralık ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada kurlardaki hareketliliğe değindi. Tanju Özcan, “Faiz indirme noktasında ben Sayın Cumhurbaşkanımızın en yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım. Milli Kurtuluş Savaşı'nda faiz indirme noktasında ben Sayın Cumhurbaşkanımızın en yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım. Sayın Cumhurbaşkanının faize karşı başlattığı bu savaşta ben Bolu Belediye Başkanı olarak yanındayım. Allah yar ve yardımcısı olsun” dedi.

“MERKEZ BANKASI FAİZİ DERHAL DÜŞÜRMELİ”

Merkez Bankası Başkanı'nın faizi derhal sıfıra düşürmesi için çağrıda bulunan Özcan, “Artık faiz konusuna da bir noktayı koyalım. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayım. Faiz haram. Bakara Suresi 275. Ayetinde Allahuteala faizcilerin asla cehennemden çıkamayacaklarını bildiriyor. O Merkez Bankası Başkanı derhal faizi sıfıra düşürmeli. Kurtulalım faizden. Dolar yükselirse yükselsin. Faiz düzeni ve faizcilerden sıkıldım” diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANI ÜLKEYİ REFAHA ULAŞTIRSIN'

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın ‘Faizin düşmesi yanlış' sözlerine yanıt veren Özcan, “Bir avuç tefeciye Türkiye'yi mahkûm edenlerden sıkıldım. Derhal Merkez Bankası Başkanı istifa etsin ya da bir kararname ile faiz sıfıra düşsün. Ben faizin derdindeyim. Dolar isterse 100 liraya çıksın. Bizim Parti Sözcüsüne de kızıyorum. Sayın Öztrak, ‘Faizin düşmesi yanlış' diyor. Nesi yanlış Sayın Öztrak? Sayın Cumhurbaşkanı faizleri sıfıra çeksin ve kısa zamanda bu ülkeyi refaha ulaştırsın. Ben kendisinin bu konuda samimi olduğunu biliyorum” dedi.

Kaynak: duvar.com

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