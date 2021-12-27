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Tanju Özcan'dan 2 bin kişi hakkında suç duyurusu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesaplarından kendisine hakaret ve küfür eden 2 bin kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

59 Dakika Önce
2021-12-27 11:36:15
Tanju Özcan'dan 2 bin kişi hakkında suç duyurusu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, geçici sığınmacılara yönelik söylemleri ve genel siyaset ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımlarına destek ve tepkiler geldi. Tepki gösteren kişilerden bazıları, hakaret ve küfür etti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın avukatı da hakaret içerikli paylaşımların tespiti için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada 2 bin sosyal medya kullanıcısı tarafından Tanju Özcan'a hakaret edildiği tespit edildi. Özcan, 2 bin kişi hakkında kendisine hakaret ve küfür ettiği gerekçesiyle, avukatı aracılığıyla savcılığa başvurdu. Türk Telekom

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"BİNDE BİRİ BOLU'DAN ÇIKIYOR"

Konuyla ilgili avukatına talimat verdiğini belirten Başkan Özcan "Küfre varan, şerefe namusa dokunan hakaretlerle ilgili dava açmasını istedim. Eleştirilere falan değil. O kadar çok eleştiri alıyoruz ki, onlara dava açmadım. Üstelik bunlar troller. Rize'den çıkıyor, Balıkesir'den çıkıyor. Bolu'da yaşayanlar da değil. Binde biri Bolu'dan çıkıyor. Yaklaşık 2 bin kadar kişi tespit edilmiş avukatın verdiği bilgiye göre tam sayısını bilmiyorum. Beni bu yüzden arayanlar oluyor. 'Davanızdan vazgeçer misiniz?' diye" diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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