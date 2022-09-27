Tanju Özcan CHP’den ihraç mı edildi? Tanju Özcan’a ne cezası verildi, neden ceza aldı?

CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a CHP tarafından ceza verildi. Peki Tanju Özcan suçu ne? Tanju Özcan ihraç mı edildi? Tanju Özcan’a verilen ceza nedir? Tanju Özcan’a neden ceza verildi? İşte detaylar…

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, kesin ihraç talebiyle, disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için toplandı. Peki, ihracı istenen Tanju Özcan'ın suçu nedir? Tanju Özcan ne yapmıştı? Tanju Özcan ihraç edildi mi?

Tanju Özcan ne yapmıştı?

CHP'den ceza alan Tanju Özcan'ın suçu merak ediliyor. Tanju Özcan, belediye meclisi toplantısında AK Partili kadın üye ile yaşadığı diyalog gündem olmuştu. Kendisinden söz isteyen kadın üyeye "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" diyen Özcan'ın sözleri protesto edilmişti.

Bu sözlerin gündeme gelmesinin ardından belediye binası önünde toplanan yaklaşık 200 kadın, CHP'li başkan Tanju Özcan'a tepki gösterdi.

Bu olaylardan sonra CHP yönetimi, Özcan hakkında disiplin süreci başlatmıştı. Daha önce de disipline sevk edilen Özcan, uyarı cezası almıştı.

Tanju Özcan ihraç edildi mi?

Bu sefer de kesin ihraç istemiyle parti disiplinine sevk edilen Tanju Özcan için CHP Yüksek Disiplin Kurulu geçtiğimiz gün bir kez daha toplandı. Özcan için kesin ceza verilmesi beklendi.

CHP Kurulu, Tanju Özcan'a 1 yıl geçici çıkarma cezası verdi. Karar oybirliği ile alındı.

Parti tarafından yapılan açıklamada, "CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 26 Eylül tarihinde yaptığı toplantısında, Bolu İli Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, bir yıl geçici çıkarma cezası verilmesine, katılanların oy birliğiyle kesin olarak karar vermiştir" ifadeleri kullanıldı.

Tanju Özcan kim, nereli, kaç yaşında?

12 Aralık 1973 tarihinde Mengen'de doğan Tanju Özcan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oluşunun ardından serbest avukat olarak çalıştı. Milletvekili seçilmeden önce belediye meclis üyeliği ve Boluspor yöneticiliği görevlerini sürdürdü.

2011-2019 yılları arasında Bolu milletvekili olarak görev yaptı. 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) Bolu belediye başkanlığına seçildi.

Özcan, evli ve bir çocuk babası olup, iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilmektedir.

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