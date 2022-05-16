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TIMETURK / GÜNDEM / Tanık olarak dinlenecekti! Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi kazada öldü

Tanık olarak dinlenecekti! Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi kazada öldü

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın korumalığını yapan polis memuru Erol Yıldız geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

2 Saat Önce
2022-05-16 15:57:21
Tanık olarak dinlenecekti! Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi kazada öldü

Ajansların aktardığına göre kaza saat 10.30 sıralarında Keçiören'in Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Meclis Koruma Daire Başkanlığı'nda görev yapan polis memuru Erol Yıldız'ın 06 KHA 35 plakalı otomobili çalışmadı. Bunun üzerine Yıldız, otomobilini iterek çalıştırmak istedi. Yıldız, bu sırada geri gelen aracın altında kaldı.

Ağır yaralanan ve ambulansla Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erol Yıldız doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

TANIK OLARAK DİNLENECEK ÜÇ KORUMADAN BİRİYDİ

Erol Yıldız, bir süre BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın korumalığını da yapmıştı.

Yıldız, Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda müdahale ederek örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmede bulunup yardım ettikleri öne sürülen 19 kişinin yargılandığı Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tanık olarak dinlenecek üç korumadan biriydi.

Yıldız, 23 Mayıs Pazartesi günü görülecek duruşmaya Ankara'dan SEGBİS ile katılacaktı.

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