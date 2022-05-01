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TIMETURK / GÜNDEM / Tamire gittiği evde ölü bulundu

Tamire gittiği evde ölü bulundu

Bayburt’ta tesisat ustası Sebahattin Tan (52), doğal gaz tamirine gittiği evde başına sopayla vurulmuş halde ölü bulundu. Tan'a sopayla saldırdığı iddia edilen Mehmet K. (21) gözaltına alındı.

1 Saat Önce
2022-05-01 23:14:21
Tamire gittiği evde ölü bulundu

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Karasakal Mahallesinde meydana geldi. Bir eve doğal gaz tamirine giden tesisat ustası Sebahattin Tan, çalışma yaptığı sırada, iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle evde bulunan Mehmet K.'nin sopalı saldırısına uğradı. Tan aldığı darbelerle yere yığılırken, ihbarla eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Tan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet K., polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA

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