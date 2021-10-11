Tamer Karadağlı: Gittiğime pişmanım, festivalin sanatla alakası yok tamamen politik

Altın Portakal Ödül Töreni'nde Nihal Yalçın arasında geçen gergin dakikalar sonrasında Tamer Karadağlı’dan açıklama geldi.

Olaylı gecenin ardından Nihal Yalçın'ın bir arkadaşıyla görüştüğünü belirten Karadağlı, bu tarz törenlerin politik niyetle yapıldığını öğrendiğini belirtti.

Tamer Karadağlı, HDP'li vekillerin de dahil olduğu bir koruma kalkanı altında Nihal Yalçın tarafından kendisine verilen tepkinin, sanatla uzaktan yakından alakası olmadığına dikkat çekti.

Törenin politik olduğunu belirten Karadağlı, "Yani bir anda böyle HDP milletvekilleri sahip çıkıyor. İşte politik bir duruş çünkü benim de daha sonra dün öğrendiğim şey, bir arkadaşıyla konuştum ben. 'Burası zaten politik bir festival, biz bu konuşmaları yapmak için geliyoruz.' Söylenen şey, bu festivalin sanatla filan alakası olmadığı, tümüyle politik oluğu, bu insanların zaten bu konuşmaları yapmak için orada olduğu." ifadelerini kullandı.

"VALLAHİ PİŞMAN OLDUM"

Karadağlı, törene katılmasından duyduğu rahatsızlığı, "Vallahi pişman oldum." ifadeleriyle açıklarken, Nihal Yalçın'ın törene ev sahipliği yapan Antalya Büyük Şehir Belediyesi'nin Başkanı Muhittin Böcek'e yönelik sözleri de akıllara geldi.

Yalçın'ın törendeki, "Muhittin Böcek'e çok teşekkür ediyorum. Biz artık günaydın demeyi bıraktık. Muhittin Böcek dedik birbirimize. İyi geceler yerine Muhittin Böcek dedik. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten." ifadelerine de dikkat çeken Karadağlı, "Kimin neyi savunduğunun, hangi partiye oy verdiğinin hiçbir önemi yok. Burada bir festival varsa, sanattan bahsediliyorsa, ben bunu sorgulamadan gittim. Sorgulamam gerekiyormuş belki de..." açıklamasında bulundu.

"HDP'NİN SAHİPLENDİĞİ BİR İNSAN OLARAK LİNÇ KAMPANYASI BAŞLATTILAR"

Kendisine kadın düşmanlığı üzerinden yapılan linç kampanyasına da karşı çıkan Karadağlı, "Bunu bu şekilde bana söylediler. Tahmin edemezdim. Çünkü hanımefendi zaten HDP'yi, Selahattin Demirtaş'ı sahiplenen onların da sahiplendiği bir insan olarak şimdi bir linç kampanyası başlatıp bunun üzerinden gidiyorlar. Hangi kadına düşmanlık yapmışım, eski karıma mı yapmışım, anneme mi yapmışım? Hangi kadına yapmışım." söyleminde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.