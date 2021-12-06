'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanan oyuncu Çağlar Ertuğrul sahnede yaptığı hareketlerle gündem oldu. Karadağlı ile oyuncu Nihal Yalçın arasında yaşanan olaya gönderme yapan Ertuğrul, gelen tepkiler sonrası açıklama yaparak Karadağlı'yı çok sevdiğini, amacının eğlenmek olduğunu ifade etti.

Bunun üzerine açıklamda bulunan oyuncu Tamer Karadağlı, "espri yapmış çocukcağız" dedi.

"Altın Kelebek Ödülleri" töreninde, "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü alan Çağlar Ertuğrul, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni'nde Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın arasında geçen diyaloga göndermede bulundu.

Konuşması esnasında bir anda dönerek arkasını kontrol eden Ertuğrul'a sunucu Cem Davran "Bu o törenlerden değil, bak ne güzel kenarda duruyor" yorumunda bulundu. Bunun üzerine Çağlar Ertuğrul, "Birisi mimik yapıyor sandım arkamda o yüzden" ifadelerini kullandı.

"Tamer Abi'yi de çok severim"

Ertuğrul'un bu sözleri, Altın Portakal'daki Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasında daha önce yaşanan olaya gönderme olarak yorumlandı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Ertuğrul, şu mesajı paylaştı:

“Bu arada benim trollüklerimi bilen bilir, Tamer Abi'yi de çok severim ve sayarım. Onun işleriyle büyüdük ama iki espri yapamayacaksak yaşamayalım! Komik bulmazsınız o ayrı ama bir laf için kimilerinin çirkin ithamları çok alakasız.”

“Espri yapmış çocukcağız”

Tüm bu yaşananların ardından Karadağlı'dan ilk açıklama geldi. Sabah gazetesinde yer alan habere göre Karadağlı konuya ilişkin şunları söyledi:

"Espri yapmış çocukcağız. Ben çok büyütmüyorum. Bir alınganlık sözkonusu değil. Bizler onların meslek büyükleriyiz. Onlardan daha tecrübeli ağabeyleriyiz. En ufak bir davranışlarında onlara tepki gösteremeyiz. Genç kardeşlerimize karşı daha fazla toleranslı olmamız gerekiyor. Bir sorun görmüyorum."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.