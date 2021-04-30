Tam kapanmada kreşlere ve anaokuluna ödeme yapılacak mı? Kreşler ve anaokullarına taksit ödenecek mi?

Tam kapanmada kreşlere ve anaokuluna ödeme yapılacak mı? 29 Nisan ile 17 Mayıs arasında uygulanan tam kapanma tedbirleri kapsamında kreşler ve anaokulları kapalı olacak. Kapalı olan anaokulu kreşlere ödeme yapılıp yapılmayacağı konusu velileri düşündürmeye başladı. Peki kreşler ve anaokullarına taksit ödenecek mi? Kapalı olan anasınıfı, kreş ve anaokullarına tam kapanma döneminde ödeme yapılmayacak mı? Kreşler ve anaokulları tam kapanma döneminde ücret iadesi yapacak mı?

Kabine Toplantısı sonrası tam kapanma kuralları uygulanmaya başlandı. 29 Nisan ile 17 Mayıs arasında kesintisiz olarak uygulanacak tam kapanmada kreşler ve anaokulları da kapalı olacak. Kapalı olan anaokulu kreşlere ödeme yapılıp yapılmayacağı konusu ebeveynleri düşündürmeye başladı. Peki kreşler ve anaokullarına taksit ödenecek mi? Kapalı olan anasınıfı, kreş ve anaokullarına tam kapanma döneminde ödeme yapılmayacak mı? Kreşler ve anaokulları tam kapanma döneminde ücret iadesi yapacak mı? Tam kapanmada kreşlere ve anaokuluna ödeme yapılacak mı?

Koronavirüs vaka sayılarını aşağı çekmek ve Ramazan bayramı sonrasına daha az risk ile girmek için 81 il genelinde tam kapanma tedbirleri uygulanacak. 29 Nisan 19.00'da başlayacak olan tam kapanma 17 Mayıs saat 05.00'te sona erecek. Kesintisiz tam kapanma döneminde istisna durumdaki kreşler ve anaokulları da kapalı olacak. Çocuklarını kreşe ve anaokulan gönderemeyecek olan veliler de tam kapanmada kreş ve anaokulu ödemesi yapılacak mı? Kreşler ve anaokullarına taksit ödenecek mi gibi soruları araştırmaya başladı. 29 Nisan ile 17 Mayıs arasında kreşlere taksit ödemesi yapılmayacak mı?

Tam kapanmada kreşlere ve anaokuluna ödeme yapılacak mı?

Yaklaşık olarak 3 hafta sürecek olan tam kapanmada kreşler ve anaokulları da kapatıldı. Çocuklarının iyi bir geleceği olması için ve eğitim hayatına hazırlıklı başlaması için kreşlere binlerce lira para ödeyen anne babalar da tam kapanmada kreşlere taksit ödemesi yapılıp yapılmayacağını araştırıyor.

Kreşler ve anaokullarına taksit ödenecek mi?

Geçen sene 30 Mart ile 30 Nisan arasında yaşanan tam kapanmada da kreşler ve anaokulları kapanmıştı. Bu süre için MEB'den kreş ve anaokulu ücret ödemelerine ilişkin açıklama yapılmıştı. Geçen sene MEB'den yapılan açıklamada "Milli eğitim bakanlığı Covid-19 salgını nedeniyle 16-20 Mart 2020 tarihlerine alındığından ara tatil olan bu tarihlerde belirlenen normal aidatın alınması, salgın nedeniyle alınan karar gereği okulların tatil edildiği diğer zamanlarda(30 Mart - 30 Nisan) ise veliden herhangi bir ücret talep edilmemesi gerekmektedir." denildi. MEB geçen sene yaptığı açıklamada salgın döneminde ücret alınmaması gerektiğini belirtmişti.

Kreşler ve anaokulları tam kapanma döneminde ücret iadesi yapacak mı?

Kreşler ve anaokullarının tam kapanma süreci için bir ücreti iadesi yapması beklenmiyor.

Tam kapanmada kreşler açıldı mı?

Çocuğunu kreşe yollayan yüz binlerce kişi nisan ayında ücret ödeyip ödemeyeceğini merak ediyor. Bu süreçte tatil olan okul öncesi kurumlara nisan ayı ödemelerini yapılacak mı MEB bu konuya resmi bir yazı ile açıklık getirdi. Açıklama, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan kreşlerin dumuna dair flaş bir açıklama geldi. 29 Nisan imle 17 Mayıs arasında kesintisiz devam edecek tam kapanma döneminde kısıtlamadan muaf olan ailelerin çocuklarına kreşler açık olacak. Bu kapsamda 17 gün boyunca sürecek kısıtlama döneminden muaf kişiler, çocuklarını kreşlere bırakabilecek.

Tam kapanma ile alınan yeni tedbirler

* İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecek.

* Yeme içme sektöründe sadece paket servisle hizmet verilebilecek.

* Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak.

* Şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.

* Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecek.

* Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek.

* Tüm sınavlar ertelenecek.

* Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecek.

* Hizmetlerini sürdürecek olan kamu kurumlarındaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirilecek.

* Uzaktan çalışan kamu personeli de sokağa çıkma sınırlamasına tabi olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.