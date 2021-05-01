Tam kapanmada kaç kişi muaf oldu? 19 gün olan tam kapanmada medyaya yansıyan görüntüler vatandaşları endişelendirdi. Tam kapanma olarak adlandırılan 29 Nisan ile 17 Mayıs arasındaki dönemde yollarda trafik oluşması, otobüs ve metro seferlerindeki insan kalabalığı bu nasıl tam kapanma dedirtti. Kalabalığı gören vatandaşlar da tam kapanmada kaç milyon kişi işe gidiyor, çalışanların yüzde kaçı tam kapanmadan muaf, kaç kişinin çalışma izin belgesi var gibi sorulara yanıt bulmaya çalıştı. DİSK-AR hazırladığı rapor ile tam kapanmada kaç milyon kişinin muaf olduğunu ortaya koydu.

Koronavirüs vaka sayılarını bayram sonrasına kadar 5 binin altına düşürmek için 81 il genelinde tam kapanmaya gidildi. Ancak tam kapanmada milyonlarca kişinin dışarıda olduğu öğrenildi. Tam kapanmanın başladığı gün İstanbul'un en işlek noktalarında tarfik yoğunluğu gözlerden kaçmadı. Bazı noktalarda ise trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Tam kapanma olarak adlandırılan bu dönemde yaşanan bu kalabalık vatandaşların akıllarında soru işaretlerine neden oldu. Vatandaşlar oluşan manzara kaşısında tam kapanmada kaç kişi muaf oldu, tam kapanmada kaç milyon kişi işe gidiyor, çalışanların yüzde kaçı tam kapanmadan muaf gibi soruları sormaya başladı. DİSK-AR tam kapanmada dışarıda olan nüfus sayısını açıkladı.

Tam kapanmada kaç milyon kişi işe gidiyor?

Tam kapanma olarak adlandırılan 19 günlü süre içinde büyük şehir çıkışlarında yopun trafik oluştu. Özel işyerlerinde çalışan vatandaşlar ve kıstılama dışında görevde olmak zorunda olan kamu personelleri büyük şehir trafiğinde uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu. Tam kapanmanın başladığı gün yaşanan uzun araç kuyrukları ve insanların toplu taşınada oluşturdukları görüntüler akıllara Tam kapanmada kaç kişi muaf oldu sorusunu getirdi. DİSK-AR'ın raporuna göre bu kalabalığa, istihdamın yaklaşık yüzde 61'ne denk gelen kapanmadan muaf 16.4 milyon çalışan neden oldu.

Tam kapanmada kaç milyon kişi işe gidiyor?

Hürriyet'ten Mert Gökhan Koç'un haberine göre bu kalabalığa kapanmadan muaf çalışanların neden olduğu tahmin ediliyor. DİSK-AR'ın hazırladığı tam kapanma raporuna göre, istihdamın yaklaşık yüzde 61'ine denk gelen 16.4 milyon çalışan kapanmadan muaf sektörlerde çalışıyor.

Çalışanların yüzde kaçı tam kapanmadan muaf?

Yüzde 22'yi kapsayan 6 milyon çalışan ise kısmen muaf sektörlerde görevli. Kapanma kapsamındaki sektörlerde ise yüzde 17'ye denk gelen 4.4 milyon çalışan yer alıyor. Raporda, “Genelgede 43 muafiyet bulunuyor. Sanayi ve inşaat işçileri ile hizmetler sektörünün birçok alt sektörü başta olmak üzere zorunlu olmayan mal ve hizmet üretiminde milyonlarca işçi çalışmaya devam edecek” ifadelerine de yer verildi.

Kısıtlamadan muaf olanlar bile şaşkın

Tam kapanma kısıtlamasından muaf olan ve işe gitmek mecburiyetinde olan vatandaşlar da karşılaştıkları manzara karşısında şok oldu. Tam kapanmanın ilk günlerinde işe gitmek için yola çıkanlar şaşkınlıklarını “Dışarı çıktığımızda gördük ki herkes dışarıda. İnanılmaz bir trafik var. Bu kadar insan izinli mi?” sözleriyle dile getirdi.

İşte tam kapanma ile alınan yeni kararlar

* 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.

* Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.

* Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.

* Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir.

* Sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına izin verilmeyecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.