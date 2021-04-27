Tam kapanmada işe gidilmeyen günler yıllık izinden mi düşülecek? Sokağa çıkma yasağında izinler yıllık izinden kesilir mi?

Tam kapanmada işe gidilmeyen günler yıllık izinden mi düşülecek? Koronavirüs vakalarını aşağı çekmek için ülke genelinde tam kapanmaya gidildi. 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma kapsamında milyonlarca kişi evlerinde olacak. İşe gitmesi yasak olanlar da tam kapanmada işe gidilmeyen günler yıllık izinden mi düşülecek sorusunu sormaya başladı. Peki sokağa çıkma yasağında işe gidilmeyen günler yıllık izinden kesilir mi? Sokağa çıkma yasağı yıllık izinden düşer mi? Tam kapanmada çalışanlar ücretsiz izne çıkarılır mı?

Tam kapanmada işe gidilmeyen günler yıllık izinden mi düşülecek? Koronavirüs vakalarını aşağı çekmek için ülke genelinde tam kapanmaya gidildi. 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma kapsamında milyonlarca kişi evlerinde olacak. İşe gitmesi yasak olanlar da tam kapanmada işe gidilmeyen günler yıllık izinden mi düşülecek sorusunu sormaya başladı. Peki sokağa çıkma yasağında işe gidilmeyen günler yıllık izinden kesilir mi? Sokağa çıkma yasağı yıllık izinden düşer mi? Tam kapanmada çalışanlar ücretsiz izne çıkarılır mı?

Koronavirüs panemisi nedeniyle 81 ilde kornavirüs vaka kısıtlamaları nedeniyle tam kapanmaya gidildi. Tam kapanma ile çalışanlar da 17 gün boyunca evlerinde olacak. İşe gidemeyecek olan vatandaşlar sokağa çıkma yasağında geçirdikleri günlerin yıllık izinden düşürülüp düşürülmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki tam kapanmada işe gidilmeyen günler yıllık izinden mi düşülecek? Bu konu ile ilgili uzmanların görüşü bu gibi durumlarda çalışanın yıllık izinine dokunulmaycacağı şeklinde.

Tam kapanmada işe gidilmeyen günler yıllık izinden mi düşülecek?

Sokağa çıkma yasağı, iş yerinin idari mercilerce kapatılması veya faaliyetinin durdurulması olarak değerlendirileceğinden, hem işçi hem de işveren için çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı nedenler arasındadır. Yıllık ücretli izin şartları ise yasa ile belirlenmiştir. Yasal uygulamanın dışına çıkılmaması gerekmektedir. İşveren tarafından zorlayıcı sebeplerle izin kullandırılması durumunda, kullanılan bu izinler, yıllık ücretli izin yönetmeliğinin 6. maddesine istinaden, yıllık izinden mahsup edilemeyecektir. Bu sebepten zorunlu sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde kullanılan izinlerin, yıllık izinden düşülmemesi gerekmektedir.

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği 6. Maddede şöyle denildiyor: “İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez. “

Sokağa çıkma yasağı süresi bir haftayı aşarsa uygulama ne olur?

Zorlayıcı sebeple çalışılmaması durumunda dikkat edilmesi gereken azami süre bir haftadır. Yasak bir haftayı aşan süreyi kapsıyorsa işveren bir haftalık sürenin en az yarısının ücretini çalışana ödemek zorundadır. Bu bir haftalık süreden sonra işverenin, ücret ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca zorlayıcı sebeple işverenin, işçiyi bir haftadan uzun süre çalıştırmaması durumunda haklı sebeple tek taraflı iş sözleşmesini fesih etme hakkı da doğmaktadır. Ancak 17 Nisan 2020 tarihinde 4857 sayılı İş Kanununa Geçici 10. Madde eklenerek üç aylık süre için işverenin iş akdi fesihlerine yasak getirilmiştir. İşveren bu sürede çalışanları işten çıkaramayacaktır.

Yıllık iznin bölünmesi ancak işçinin onayı ile mümkün

Prof. Dr. Cem Kılıç ise yazdığı yazı ile tam kapanmada işe gidilmeyen günler yıllık izinden mi düşülecek? sorusuna yanıt vermeye çalıştı. Kılıç Evde çalışmanın mümkün olmadığı, kısa çalışmanın kabul edilmediği fakat çalışmanın işverence durmasına karar verildiği zaman yıllık izin gündeme gelebilir. Koronavirüs salgını nedeniyle işin durması veya tamamen tatil edilmesi halinde başvurulabilecek bir yöntem de işçiye birikmiş yıllık ücretli izinlerini kullandırmaktır. Yıllık izin kullandırma işverenin yönetim hakkı kapsamında olup, işçi kural olarak bu yönde verilecek emir ve talimata aykırı davranamaz. Fakat bu noktada dikkat edilmesi gereken husus, işverenin bu yönde vereceği bir emir ve talimat ancak işçinin hak ettiği bütün izni kesintisiz kullanması yönünde olabilecektir. Yıllık iznin bölünmesi ancak işçinin onayı ile mümkün olduğundan, yıllık iznin sadece bir kısmının kullandırılması amaçlanıyorsa işçiden bu yönde onay alınması gerekecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.