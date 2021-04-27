Tam kapanmada camilerde cuma namazı kılınacak mı? 30 Nisan'da cuma namazı kılınacak mı?

Tam kapanmada camilerde cuma namazı kılınacak mı? Türkiye 29 Nisan'dan itibaren tam kapanma kararı aldı. Tam kapanma ile şehirlerarası seyahat yasağı başlayacak, milyonlarca kişi evlerinde olacak, birçok işletme de kepenk indirecek, ofislerde çalışanlar uzaktan çalışacak. Tam kapanmada camilerin kapalı olup olmadığı da merak ediliyor. Peki 30 Nisan'da cuma namazı kılınacak mı? 30 Nisan cuma namazı camilerde kılınacak mı? Tam kapanmada camiler açık mı?

Tam kapanmada camilerde cuma namazı kılınacak mı? Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışın önüne geçmek için 81 il genelinde tam kapanma kararı alındı. Tam kapanma 29 Nisan'da bşalayacak 17 Mayıs'ta sona erecek. Tam kapanamada camilerin durumu da merak konusu oldu. Tam kapanmanın başladığı günden bir gün sonra cuma namazı için camiler açık oalcak mı? 30 Nisan'da cuma namazı kılınacak mı? 30 Nisan cuma namazı camilerde kılınacak mı? Tam kapanmada camiler açık mı?

Tam kapanmada camilerde cuma namazı kılınacak mı?

Tam kapanma ile camilerin açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Milyonlarca kişi tam kapanamdan birgün sonra 30 Nisan Cuma günü camilerde cuma namazı kılınacak mı sorusu soruluyordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu camilerin açık olup olmayacağına ilişkin soru hakkında açıklama yaptı. Soylu, vatandaşların evlerine en yakın camiye gidebileceklerini belirtti.

30 Nisan'da cuma namazı kılınacak mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları doğrultusunda 30 Nisan'da cuma namazı camilerde kılınabilir. Diyanet'ten gelen açıklamalar ile karar günvcellenebilir.

Tam kapanma ile alınan yeni tedbirler

İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecek.

Yeme içme sektöründe sadece paket servisle hizmet verilebilecek.

Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak.

Şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.

Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecek.

Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek.

Tüm sınavlar ertelenecek.

Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecek.

Hizmetlerini sürdürecek olan kamu kurumlarındaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirilecek.

Uzaktan çalışan kamupersoneli de sokağa çıkma sınırlamasına tabi olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.