Tam kapanmada camiler açık mı? Ali Erbaş açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 'Kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak' dedi.

Türkiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs arasında tam kapanma uygulayacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tam kapanma sürecinde camilerin durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Diyanet TV'de konuşan Erbaş, bu süreçte camilerin açık olacağını, cemaatle namaz kılınacağını söyledi.

"CAMİLERİMİZ AÇIK"

Daha önce de tam kapanma olduğunu anımsatan Erbaş, şu şekilde konuştu:

"Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor. Şu bir yıldır defalarca sokağa çıkma kısıtlamaları yaşadık. Şimdi 17 gün sürecek bir tam kapanma yaşıyoruz.

"TEDBİRLERE RİAYET EDELİM"

Ne olur milletimiz, bu fedakarlığı madem yapıyoruz, çok titiz davranalım, dikkat edelim. Mesafeye, tedbirlere, maskeye, mesafeye, temizliğe ve diğer tedbirlere riayet edelim. Bütün kardeşlerimize buradan tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Bu hastalıktan bir an önce kurtulalım inşallah."

İDLİB'DEKİ İNSANİ DURUM

Ali Erbaş, İdlib'de insanların çok zor şartlar altında yaşadığını belirterek, "3.5 milyon insan, derme çatma çadırlarda elektrik, susuz, yani insan için ihtiyaç olarak gördüğümüz ne varsa onların olmadığı bir mekanda yaşadığını düşününüz. İşte biz, Türkiye Diyanet Vakfı olarak devletimiz olarak başka sivil toplum kuruluşları olarak ne kadar insana ulaşabiliyorsak onların hiç olmazsa zaruri ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz." dedi.

"ZEKAT HESAPLAMA İÇİN UYGULAMA GELİŞTİRDİK"

İslam'ın bir denge dini olduğuna dikkati çeken Diyanet İşleri Başkanı, "Bu dengeyi ibadetleri ile emirleri ile kuruyor. Bu dengeyi bozacak olan davranışları da yasaklıyor. Tekrar ediyorum, İslam dini yeryüzünde insanlar arasındaki dengeyi, huzuru, barışı, birlikte yaşama, birlikte huzur içerisinde yaşama anlayışını gerçekleştirmek için ilkelerini oluşturmuş." diye konuştu.

Ali Erbaş, TDV'nin vatandaşların zekatlarını hesaplayabilmeleri için bir uygulama geliştirdiğini ifade ederek, "Vatandaşlarımız, kardeşlerimiz zekatını nasıl hesap edebilecekler? Öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve Türkiye Diyanet Vakfımızın web sitelerinde zekat hesaplama butonu var. Zekat hesaplama butonuna tıkladığınız zaman o yönlendiriyor. Bugün biz talimat verdik, bütün müftülüklerimizin internet sitelerinde de bu zekat hesaplama butonu olacak. Oradan yapabilirler ya da en yakın müftülüğe gider kardeşlerimizin zekatını müftülükte arkadaşlarımız hesaplarlar." ifadesini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.