17 günlük tam kapanmada 1 hafta geride kaldı. Peki, Tam kapanma ne zaman bitecek? sorusunun yanıtı haberimizde...

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanmaya başlanan tam kapanma ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Vatandaşlar, vaka sayılarındaki yükseliş sebebiyle uygulanan tam kapanmanın ne zaman ve hangi tarihte biteceğini merak ediyor. İşte konuyla ilgili ayrıntılar..

İçişleri Bakanlığı'nın 26 Nisan 2021 tarihinde yayınladığı genelgeye göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda; Halihazırda uygulanan kısmi kapatma tedbirlerine yeni tedbirlerin eklenmesiyle, 29 Nisan'da tam bir kapatma dönemi başladı. Tam kapatma kararları kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19: 00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05: 00'da sona eren tam gün sokağa çıkma yasağı hafta içi ve hafta sonu fark etmeksizin uygulanacak.

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