Tam 90 sayfa!.. FETÖ'cü Orhan İnandı, adım adım Kırgızistan'ı anlattı

Kırgızistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen FETÖ’cü Orhan İnandı’nın itiraflarına yazısında yer veren Hürriyet yazarı Nedim Şener, çarpıcı ayrıntılar paylaştı

FETÖ imamı İnandı, Kırgızistan'a ‘YERLEŞME' taktiğini anlattı

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Kırgızistan'dan getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün Orta Asya İmamı Orhan İnandı Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nda verdiği ifadede, örgütün yurtdışı yapılanmasını isim isim anlattı.

Türkiye'de bağlı olarak çalıştığı FETÖ'nün üst düzey isimlerini veren İnandı, örgütün Kırgızistan başta olmak üzere Orta Asya ülkelerindeki yapılanmasını ve yöneticilerinin isimlerini deşifre etti.

FETÖ'ye terör örgütü dememesine karşın örgüte bağlı isimleri ve çalışma şekillerini tek tek sıralayan İnandı, Kırgızistan vatandaşlarını da FETÖ elebaşı Gülen'in “Yerleşme” adını verdiği çalışmayla örgüte kazandırdıklarını söyledi.

FETÖ imamı İnandı, Kırgızistan'a ‘YERLEŞME' taktiğini anlattı

İnandı Kırgızistan'a nasıl gittiğini şöyle anlattı:

“1995 yılı mayıs ayı sonlarında Trabzon il imamı Tahir Okan isimli şahıs bana “Seni Kırgızistan ülkesinde düşünüyoruz dedi, orada bulunan ‘Sebat Eğitim Kurumları'nda ihtiyaç olduğunu' söyledi, durumu eşim ile konuştum, eşim de kabul etti, bu tarihlerde hizmet eğitiminden yetişmiş öğretmen adaylarına Ankara, İstanbul gibi şehirlerdeki cemaate ait okullarda 15 günlük yatılı seminer organize edilerek burada kura sistemi ile öğretmen adaylarının gideceği ülkeler belirlenmektedir, bu sistem bulunmaktadır, ancak ben bu sistemde gitmedim, hizmet hareketi tarafından ihtiyaç nedeni ile gideceğim ülke belirlendi, bu tarihlerde ‘Kırgızistan ülke imamı ve Sebat Eğitim Kurumları Yönetim Başkanı Naci Tosun' isimli şahıstır, aynı zamanda cemaate bağlı Samanyolu Televizyonu (STV) genel müdürü olarak faaliyet yürütmekteydi.”

FETÖ ELEBAŞININ ARTIK SUYUNU İÇTİLER

1995 yılı eylül ayı içerisinde Kırgızistan'a ailesiyle birlikte taşındığını anlatan İnandı, örgütün bu ülkedeki eğitim yapılanması olan Sebat Eğitim Kurumları'nda terbiye işlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı ve ‘serrehber' olarak görev yaptığını söyledi.

1998 yılına kadar bu görevi yürüten İnandı, 2000 yılında Amerika'ya FETÖ elebaşının yanına gittiğini, Mollalar adı verilen kişilerin FETÖ elebaşının içtiği sudan kalan kısmı içtiklerini gördüğünü de anlattı.

1998-2001 Sebat Eğitim Kurumları yönetim kurulu başkanı olan İnandı, 2001-2017 arasında Kırgızistan'da FETÖ'nün eğitim kurumları başkanı ve Kırgızistan ülke imamı olduğunu itiraf etti. İnandı, FETÖ'nün “kıta imamları yapılanmasını” da şöyle anlattı:

“2001 tarihinde cemaatin yurtdışı yapılanmasında her ülke imamının bağlı olduğu Avrupa İmamı, Afrika İmamı, Amerika İmamı, Asya İmamı, Uzakdoğu İmamı, Orta Asya İmamı, Balkanlar İmamı gibi görevlendirmeler yapıldı, açıklamak gerekirse bildiğim kadarı ile:

- AVRUPA İMAMI-MESULÜ; Avrupa kıtasında bulunan ülke ve ülke imamlarından sorumludur (Balkanlar hariç tüm Avrupa ülkeleri).

- AFRİKA İMAMI-MESULÜ; Afrika kıtasında bulunan ülke ve ülke imamlarından sorumludur (Afrika kıtasındaki tüm ülkeler).

- AMERİKA İMAMI-MESULÜ; Amerika kıtasında bulunan ülke ve ülke imamlarından sorumludur (Amerika kıtasındaki tüm ülkeler).

- ORTA ASYA İMAMI-MESULÜ; Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan (5 Türk Cumhuriyeti) ile Tacikistan ve Gürcistan ülke ve ülke imamlarından sorumludur.

- UZAKDOĞU İMAMI-MESULÜ; Afrika kıtası haricinde Orta Asya coğrafyası haricindeki Avustralya kıtası da dahil olmak üzere tüm Uzakdoğu ülke ve ülke imamlarından sorumludur.

- BALKANLAR İMAMI-MESULÜ; Balkan ülkelerinin tamamı ve ülke imamlarından sorumludur.

- Kırgızistan Ülke İmamları: Hacı Muammer Türkyılmaz (1992-1993 yılları arası), Naci Tosun (1994-1998 yılları arası), Aziz Gürcan (1988-2001 yılları arası), Orhan İnandı (ben) (2001-günümüze kadar)

- Kırgızistan Ülke İmam Yardımcıları: Hamza Türkoğlu (1993-1998 yılları arası), Yücel Bozkurt (1995-2001 yılları arası), Orhan İnandı (1995-2001 yılları arası), İhsan Palta (2001-2003 yılları arası), Ahmet Er (2001-2006 yılları arası), Bülent Eser (2003-2005 yılları arası), Orhan Oğuz (2005-2010 yılları arası), Süleyman Gümüşsoy (2005-2009 yılları arası), Eren Aksu (2008-2016 yılları arası), İskender İkinci (2006-2008 yılları arası), İsmail Soysal (2009-2015 yılları arası), Nurlan Kudaybergiyev (2015 tarihinden günümüze kadar)

- Türk Esnaflardan Himmet Sorumluları: Süleyman Şentürk (2001-2013 yılları arası), Mustafa Doğan (2013-2016 yılları arası), Salim Yıldız (2016 tarihinden günümüze kadar)

- Kırgız Esnaflardan Himmet Sorumluları: Jakşılık (2001-2004 yılları arası), Almaz Beyşenaliyev (2004-2007), İskender Ormanuulu (2007-2010 yılları arası), Jakşılık (2010-2019 yılları arası), Mars (2019 tarihinden günümüze kadar).”

TÜRKİYE'DEN HİMMET PARALARI AKTARILDI

Toplam 90 sayfaya yakın ifade veren Orhan İnandı, Türkiye'nin bazı illerinde toplanan paraların Kırgızistan'da kullanıldığını şöyle itiraf etti:

“Türkiye'deki il ve ilçeler ile Avrupa ülkelerinde bulunan cemaat mensubu ve ticari faaliyet gösteren sponsorlardan toplanan himmet paralarının, cemaatin yurtdışı yapılanması kapsamında faaliyet gösterdiği ülkeler arasından gönderileceği ülkeler önceden belirlenmiştir, Adapazarı, Düzce, İzmit, Gebze, Salihli, Soma, Karadeniz/Ereğli, İstanbul (Beşiktaş), Ankara, Konya, Almanya ve Hollanda ülkelerinde toplanan himmet paraları ise Kırgızistan ülkesine gönderilmektedir, bu şekilde 2001 tarihinde Kırgızistan ülkesine yıllık ortalama 120.000 ABD Doları himmet parası gönderilmekte iken 2012 tarihlerinde 180.000 ABD Doları'na kadar miktar arttı, bu cemaate ait açmayı planladığım eğitim kurumlarının finansını bu bahsettiğim himmet paralarından karşılamaya karar verdim.”

Orhan İnandı ifadesinde “etkin pişmanlıktan” yararlanmak istemediğini söylese de örgütün yurtdışı yapılanması konusunda oldukça detaylı bilgiler verdi.

Asıl önemlisi ise belki de ilk kez duyduğumuz “Yerleşme” yönteminden söz etti. İnandı, yerleşme yöntemini şöyle tarif etti: ”...cemaat içerisinde yetişmiş Kırgızistan uyruklu vatandaşları yine yurt, vakıf ve dernek kurma faaliyetlerine teşvik etmeyi amaçladım, bunun adı da “YERELLEŞME” olarak adlandırılmaktadır. Yerelleşme faaliyetlerine ilk olarak 2002-2003 yıllarında Ali Ursavaş ve Naci Tosun'un tavsiyeleri ile özellikle cemaatin ilk gittiği ülkeler olan Orta Asya ülkelerinde başlanmıştır. Ayrıca Fetullah Gülen de bu yerelleşme düşüncesini sohbetlerinde sık sık dile getiriyordu. Yerelleşmenin amaçlarından bahsedecek olursak: 1. amaç Kırgız vatandaşlar cemaati ve hizmet hareketini öğrensin, Türkiye'den oraya hangi düşünce ile gidilmişse, oradan yetişen öğrencilerin de aynı düşüncelerle kendi ülkeleri başta olmak üzere başka ülkelerde de hizmeti tanıtmak, hizmete eleman kazandırmak üzere faaliyet yürütmelerini sağlamaktı. 2. amaç ise artık Türkiye'den Kırgızistan'a öğretmen getirmek yerine Kırgız vatandaşlarının kendi öğrencilerinin eğitimlerini sağlamaktı.”

Türkiye'de “devletin kılcal damarlarına kadar sızmayı” amaçlayan FETÖ, yurtdışında ise “yerleşme” yöntemini kullanmış. FETÖ Türkiye'de nasıl temizleniyorsa, yurtdışında yerleştikleri yerlerden sökülüp atılmalıdır.

Hürriyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.